سعود بن صقر يكرم عدداً من ذوي الشهداء وأسرهم

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ضمن مراسم «يوم الشهيد»، عدداً من ذوي الشهداء وأسرهم، حيث سلم سموه «وسام الشهيد» إلى أسر كل من الشهداء: ناصر محمد راشد الزحمي، وأحمد عبدالرحمن عبيد المهيري، ومحمد سالم أحمد الحنطوبي.

وخالد سعيد علي العبدولي، وراشد خليفة سيف بن برهيم المسافري، وغريب عبدالله خميس الخلاوي الشرمي، وعبدالرحيم محمد صالح الجزيري. وتأتي هذه المبادرة عرفاناً بتضحيات الشهداء، الذين افتدوا بأرواحهم أمن الإمارات وأمانها حتى تظل رايتها خفاقة، وتقديراً للمواقف الوطنية، التي أظهرتها أسرهم، والتي سطروا خلالها أروع قصص الوفاء للوطن.

وعرضت خلال الفعالية كلمات خالدة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي حرص على المشاركة في العديد من المهام العسكرية والمحطات، التي شكلت علامات فارقة في تاريخ دولة الإمارات، وفي علاقات الإخاء والتعاون العربي، كما أشرف مباشرة على مهام قواتنا المسلحة في عدد من ميادين الشرف والكرامة، ثم أضاءت سبعة أضواء تخليداً لذكرى أبطالنا، الذين استشهدوا خلال تأديتهم مهامهم الوطنية في هذا العام، كما حلقت طائرات القوات الجوية والدفاع الجوي فوق سماء الواحة، مشكلة لوحة الجندي المفقود، اعتزازاً وتخليداً لتضحيات جنودنا البواسل، الذين وهبوا أرواحهم، ليبقى علم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً شامخاً.

كما حلّق في ختام الفعالية سرب من طائرات سلاح الجو في سماء واحة الكرامة، في تشكيل رمزي تحية لأرواح الشهداء الأبرار، وما يمثلونه من رموز للتضحية والفداء وصدق الانتماء، وإجلالاً وإكباراً لبطولاتهم في ميادين الكرامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز