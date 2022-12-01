حمدان بن زايد: ستبقى ذكراهم شاهدة على ملحمة الانتماء

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن ذكرى الشهداء ستبقى شاهدة على ملحمة الشجاعة والانتماء.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه في «تويتر».

ودون سموه: «شهداؤنا مصدر عزنا وفخرنا، ونماذج مشرفة للتضحية والعطاء، ستبقى ذكراهم في تاريخنا شاهدة على ملحمة الشجاعة والانتماء.. وفي يوم الشهيد نقف تحية إجلال ووفاء لشهداء الوطن الذين سطروا بأرواحهم أسمى معاني الولاء، وخلدوا بطولاتهم في ساحات الشجاعة، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة».

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