سيف بن زايد: أرواح الشهداء قناديل عز تضيء دروب المجد

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن أرواح الشهداء الطاهرة ستبقى قناديل عزٍّ تضيء دروب المجد لمستقبلٍ دائم الإشراق.

جاء ذلك في كلمات لسموه كتبها على مقطع فيديو يظهر القدرات العالية لقواتنا المسلحة، ونشره عبر حسابه في «تويتر».

وكتب سموه: «في يوم الشهيد، نستذكر تضحيات الأبطال الذين اختزلوا بالشهادة أسمى قيم الفداء والعطاء، لتبقى راية الإمارات شامخة، فاستحقوا أن يكونوا حاضرين في وجدان الأمة، وخالدين في تاريخ الوطن النابض بدماء شهدائه الأحياء، وستبقى أرواحهم الطاهرة قناديل عزٍّ تضيء دروب المجد لمستقبلٍ دائم الإشراق».

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