«بيت الخير» و«تداوي» يتعاونان لعلاج المرضى المعسرين

المصدر: دبي - رامي عايش

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كشفت جمعية بيت الخير عن إمكانية حصول المرضى المعسرين وذوي الدخل المحدود على علاج في مستشفى تداوي في دبي والأقسام التابعة له، وفق أسعار مخفضة واشتراطات محددة.

وبموجب اتفاقية بين الطرفين، يقدّم مستشفى تداوي التخصصي كافة خدمات الرعاية الصحية للحالات التي تحولها «بيت الخير» بمقر المستشفى والأقسام التابعة له وفق شروط محددة، بالإضافة إلى تقديم خصومات خاصة على الخدمات الطبية للمرضى المعسرين المحولين عن طريق الجمعية.

وأكّد عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية، أن العلاقة بين القطاعين الخيري والصحي تمثل شراكة حقيقية قائمة على أرض الواقع، حيث تكتسب أهمية بالغة لارتباطها بصحة الناس وسلامتهم وتحديداً المرضى من ذوي الدخل المحدود، الذين يعجزون عن سداد قيمة العلاج وتكاليف العمليات الجراحية وفواتير الأدوية.

من جانبه، قال مروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية: إن المجموعة تحرص بدورها على دعم جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالدولة، من خلال تقديم حزمة من الخدمات الصحية، بأسعار مناسبة للمرضى غير القادرين، ممن يواجهون صعوبات في تحمل نفقات العلاج.

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