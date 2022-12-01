«زايد للإسكان» يعتمد 495 قرار مساعدات سكنية بـ 392 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان الدفعة السادسة من قرارات المساعدات السكنية لشهر ديسمبر الجاري بإجمالي 495 قراراً تمويلياً سكنياً جديداً بقيمة 392.1 مليون درهم منها 457 قراراً بقيمة 361.7 مليون درهم و38 مسكناً حكومياً بقيمة 30.4 مليون درهم.

يأتي هذا الاعتماد تزامناً مع احتفالات عيد الإتحاد الـ 51 للدولة وفي إطار استكمال السياسة الإسكانية الجديدة ضمن برنامج زايد للإسكان والبرنامج التمويلي الجديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم والذي تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة وتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء في مايو الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه بإعلان الدفعة السادسة من برنامج التمويل السكني الجديد وصل مجموع ما تم إصداره والإعلان عنه منذ شهر مايو الماضي 2983 قرار مساعدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 2.374 مليار درهم لتبلغ نسبة الالتزام بالخطة المعلن عنها أكثر من 99 %، فيما بلغ إجمالي عدد قرارات المسكن الحكومي خلال العام الجاري 565 قراراً بقيمة 452 مليون درهم لافتة إلى أن إجمالي ما تم إصداره خلال عام 2022 بلغ 3571 قراراً بقيمة 2.842 مليار درهم.

حرص

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن اعتماد الدفعة السادسة ضمن السياسة الإسكانية الجديدة والبرنامج التمويلي للقروض السكنية يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على ضمان الاستقرار السكني وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين لدعم دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع لافتاً إلى أن ملف الإسكان يمثل أولوية قصوى للقيادة الرشيدة ومحوراً رئيساً للاستراتيجية الوطنية ومستهدفاً للخمسين.

وثمن معاليه اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة والرخاء للمواطنين موضحاً أن المواطن يحتل صدارة اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة والسكن المناسب والاستقرار الأسري والرخاء والسعادة للمواطنين الذين يقعون في قلب استراتيجيات وأولويات الحكومة الاتحادية مشيراً إلى أن اعتماد الدفعة السادسة في الوقت الذي تحتفي به الدولة بعيد الاتحاد الـ 51 خير دليل على مدى الاهتمام الذي يحظى به هذا الملف بالنسبة للقيادة والحكومة.

ورفع معالي سهيل بن محمد المزروعي بمناسبة عيد الاتحاد التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة سائلاً الله عز وجل أن يعيده والإمارات قيادة وحكومة وشعباً تنعم بالخير والتقدم والازدهار.

استقرار

من جانبه قال المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان إن إعلان الدفعة السادسة في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا يجسد حرص القيادة الرشيدة على توفير السعادة والاستقرار والرفاهية لشعب الإمارات وسعي الحكومة الحثيث لتعزز الاستقرار والتلاحم الأسري في المجتمع من خلال توفير المسكن الملائم الذي يوفر الحياة الكريمة لأبناء وبنات الوطن.

وأوضح أن قطاع الإسكان شهد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قفزات نوعية وقرارات طموحة ساهمت في إدخال البهجة والسعادة في قلوب الإماراتيين وتمثل ذلك في حرص البرنامج على مواكبة توجهات القيادة الرشيدة في هذا الملف الحيوي الذي يمثل أولوية ضمن التوجهات الإستراتيجية للدولة للخمسين عاماً المقبلة ومئوية الإمارات 2071.

وأضاف المنصوري إن البرنامج تمكن بفضل العمل الدؤوب والخطط الواضحة والتصورات المتكاملة من تحقيق مستهدفات السياسة الإسكانية الجديدة التي تمثل محوراً رئيساً للخمسين عاماً المقبلة ورفع مستوى السعادة وجودة الحياة ودعم الاستقرار الأسري والرفاهية.

لافتاً إلى دأب البرنامج على العمل وفق منظور تشاركي والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان إلى جانب الشركاء من المصارف الوطنية والقطاع الخاص بهدف توحيد جهود الجهات كافة ذات العلاقة للاستجابة لاحتياجات المواطنين من المساكن الحكومية ذات الجودة.

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