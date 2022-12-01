مكتوم بن محمد: ذكرى الشهداء منارة ترسّخ الولاء في قلوبنا للإمارات

المصدر: دبي - البيان

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وجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تحية إجلالٍ لأمهات الشهداء وذويهم الذين بذلوا الأغلى من أجل الوطن.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر «تويتر» بمناسبة يوم الشهيد.

ودوّن سموه: «نستذكر اليوم التضحيات الجليلة التي بذلها شهداء الوطن في سبيل رفعته وعزته، وتبقى ذكراهم منارةً ترسّخ الولاء في قلوبنا للإمارات الغالية، ونبث تحية إجلالٍ لأمهات الشهداء وذويهم الذين بذلوا الأغلى من أجل الوطن، رحم الله شهداءنا الأبرار، وبقيت الإمارات أسمى الغايات وأغلاها في قلوبنا».

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