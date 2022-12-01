أحمد بن سعيد: شهداؤنا مصدر فخر وإلهام لأجيال المستقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن شهداءنا مصدر فخر وإلهام لأجيال المستقبل.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «تقف دولة الإمارات اليوم من كل عام وقفة إجلال وإكبار لشهدائنا الأبرار.. شهداؤنا مصدر فخر وإلهام لأجيال المستقبل، ونموذج مشرف في حب الوطن والولاء له، وتضحياتهم نبراس يرشد أبناءنا وبناتنا على دروب المجد في حب الوطن وعزته».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز