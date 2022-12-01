نهيان بن مبارك: يوم للعزة والفخر والإجلال

المصدر: أبوظبي - وام

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شارك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، عدداً من القيادات الدينية والفكرية والتنفيذية بالإمارات، بحضور عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وكافة موظفي الوزارة، أمس، مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد»، التي نظمتها وزارة التسامح والتعايش بمقر الوزارة بالعاصمة أبوظبي، وجرى خلالها تنكيس العلم والوقوف دقيقة دعاء صامت إجلالاً لشهداء الوطن، ثم رفع العلم وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات.

وعبّر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن تقديره العميق لمشاركة القيادات الدينية في إحياء الإمارات ذكرى شهدائها الأبرار، مؤكداً أن يوم الشهيد هو يوم للعزة والفخر والإجلال والتكريم لما قدمه أبناء الإمارات لوطنهم.

وقال معاليه إن «يوم الشهيد» هو فرصة للجميع لنتذكر معاً بكل الفخر والتقدير هؤلاء الفتية البررة، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن الغالي وقضايا الإنسانية، من أبناء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم الذكية، وسطروا للتاريخ أروع ملاحم ومعاني البذل والفداء لوطن العزة والفخر، وأن يتذكر كل فرد على أرض الوطن قيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات.

وأضاف: «إن شهداءنا الأبرار يمثلون كل المعاني العظيمة لشرف الانتماء والعطاء للوطن، والانتساب لقواتنا المسلحة الباسلة، هؤلاء الذين لبّوا نداء الواجب، وحملوا أوسمة الفخر والإعزاز».

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