كرمته شرطة دبي.. هندي يصبح حديث إعلام بلده

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كشف اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، أن الشاب الهندي، يشور كارو شافندا جيلا، الذي تم تكريمه، مؤخراً، من قبل شرطة دبي، لإحباطه سرقة حقيبة أحد الأشخاص تحتوي على مليونين و757 ألفاً و158 درهماً.

حيث اعترض طريق لص ولاحقه وأفشل هربه وتشاجر معه، ومنعه من استكمال الجريمة، إلى أن حضرت الشرطة وألقت القبض عليه، وذلك بمساعدة أشخاص موجودين في المنطقة، وتم استعادة المبلغ. وتلقى الشاب الهندي الثناء والشكر من كافة المحيطين به، إلى جانب تلقيه عروض عمل جديدة في دبي.

ولفت اللواء تهلك إلى أن الشاب الهندي أصبح حديث وسائل الإعلام الهندية، التي تواصلت معه وقامت بإجراء اللقاءات الصحفية والتلفزيونية ونشر صوره أثناء تكريمه من قبل شرطة دبي، خاصة وأن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أصر على الذهاب للشاب الهندي في مقر عمله وتكريمه.

وذلك لحسن تصرفه ومساهمته الفاعلة في إفشال السرقة، وذلك تأكيداً لحرص القيادة العامة لشرطة دبي وتقديرها لمختلف الأعمال والأدوار التي يقوم بها الشركاء وأفراد المجتمع، خصوصاً في المجال الأمني.

وأضاف: أنه تم تحويل المتهم من الجنسية الأفريقية الذي حضر إلى الدولة بتأشيرة زيارة، إلى القضاء. مشيراً إلى أن المتهم، تتبع المجني عليه وصديقه فور خروجهما من محل الصرافة، وقام بالاستيلاء على إحدى الحقائب، التي تبين فيما بعد أنها تحتوي على مليونين و757 ألفاً و158 درهماً.

وأكد الشاب يشور كارو شافندا (32 عاماً) لـ«البيان» أنه لم يتوان لحظة في محاولة اعتراض اللص، بعدما سمع استغاثة أحد الأشخاص في الشارع بمنطقة نايف، على الرغم من بنيته القوية.

حيث حاول الهرب وفي يده الحقيبة، ولم يتمكن من اللحاق به، فقام بعرقلته وسقط على الأرض، ثم لكمه على وجهه وحاول الإمساك بالحقيبة، إلا أن البنية القوية للسارق جعلته يقوم مجدداً محاولاً الجري بين الأزقة، وظل يطارده طالباً المساعدة من المارة، الذين تجمهروا وتمكنوا من إحكام السيطرة عليه لحين وصول الشرطة التي حضرت في وقت قياسي.

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