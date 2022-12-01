دبي تستعد للاحتفال بعيد الاتحاد بأمسيات غنائية وعروض مبهرة

المصدر: دبي - البيان

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تستعد دبي للاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات بمجموعة من الأمسيات الغنائية وعروض الألعاب النارية المبهرة وتجارب التسوق والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى التي تقام في جميع أنحاء المدينة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفالات المميزة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بهذه المناسبة الوطنية في الفترة من 2 حتى 11 ديسمبر.

وضمن الاحتفالات تقام سهرة غنائية يوم 2 ديسمبر يحييها نخبة من كبار الفنانين الإماراتيين والخليجيين أبرزهم عيضة المنهالي وداليا مبارك، بالإضافة إلى عروض حصرية أُعدّت خصيصاً لهذه المناسبة الوطنية السعيدة.وتتنوع الاحتفالات بعيد الاتحاد لدى دبي فستيفال سيتي مول، مع حفل موسيقي رائع يحييه الفنان فايز السعيد في تمام الساعة 8 مساءً، إلى جانب عرض «تخيل» وكذلك عرض الألعاب النارية في تمام الساعة 9 مساءً، وبإمكان الجمهور الاستمتاع بالأجواء الموسيقية مع براعة دي جي بليس وعرضه المتميز الساعة 9:15 مساءً.

وفي سيتي ووك، تقدم النجمة الإماراتية شمّا حمدان حفلاً غنائيّاً عند الساعة 8:30 مساءً في ساحة النافورة.

وهناك عرض رائع للألعاب النارية في ذي بوينت عند الساعة 9 مساءً، إلى جانب عروض أخرى في منطقة السيف، وذا بييتش مقابل جميرا بييتش ريزيدنس، وجزيرة بلوواترز الساعة 8 مساءً يوم 2 ديسيمبر. وتتزيّن دبي بأبهى المجسمات الاحتفالية وتصميمات الإضاءة بألوان علم الإمارات، ويمكن لقاء شخصيتي دبي المفضلتين مدهش ودانة في أي من الأماكن الشهيرة في المدينة.

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