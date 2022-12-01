يوم الشهيد.. وفاء وعرفان من أبطال القوات المسلحة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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أكد مسؤولان في وزارة الدفاع أن يوم الشهيد بالنسبة للقوات المسلحة هو يوم الوفاء والعرفان بحق الشهداء، مشيرين إلى أن هؤلاء الشهداء، الذين ارتقوا قدموا أرواحهم لأجل رفعة الوطن.

وقال العميد الركن طيار سعيد اليماحي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع: إن الشهادة في سبيل الله والوطن تحمل معاني كثيرة، أولها الإيمان بالله والوطن والقيادة، كما أنها تعني التضحية والشجاعة والصبر، وكل المعاني السامية، والقيادة الرشيدة لدولتنا اعتمدت يوم الثلاثين من نوفمبر يوم احتفاء بالشهداء، وتم إقراره قبل 7 سنوات.

كما تم إنشاء مكتب أسر الشهداء لمتابعة أسرهم، وتلبية احتياجاتهم، وخلال السنوات الماضية قام مكتب أسر الشهداء بالعديد من المبادرات المهمة، التي أطلقتها القيادة الرشيدة لتكريم الشهداء، ودعم وتوفير كل أوجه الرعاية لأسرهم، والتي أسهمت في ترسيخ وإبراز مكانة الشهداء ودورهم في رفعة وعزة الوطن الغالي.

وأضاف: نحن في وزارة الدفاع نفخر بشهداء الوطن وبأسرهم وبآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم ونجلّهم ونقدر عطاءهم، وهذا يجسد معاني التلاحم بين شعب الإمارات وقيادته، ليظل العرفان بدور أسر الشهداء عنواناً للوفاء، وواجباً وطنياً تقديراً لدورهم، وما قدموه من عطاء وبذل ولتمكين أبناء الوطن وأجيال الغد من مواصلة مسيرة العطاء والمحبة والخير وترسيخ قيم التكاتف والترابط والتعاضد، التي يتسم بها مجتمع دولة الإمارات منذ القدم.

وأشار العميد اليماحي إلى أن وزارة الدفاع عند استشهاد ابن من أبناء القوات المسلحة تتولى جميع ما يلزم من متابعة حثيثة لأسرة الشهيد، وهناك لجان عديدة تتابع المصابين وأسر الشهداء، وتوفر لهم كل المتطلبات، منوهاً بأنه لا يقتصر شهداء الإمارات على الذين استشهدوا ضمن القوات المسلحة فقط، بل تشمل جميع الأبطال، الذين ضحوا بأرواحهم في جميع المجالات سواء العسكرية أو الدبلوماسية أو الأطباء في الصفوف الأولى.

وأوضح العميد اليماحي إلى أن العمل في السلك العسكري يختلف كلياً عن العمل في المؤسسات الأخرى، لأن الفرد في وزارة الدفاع يقع على عاتقه واجب الدفاع عن الوطن ومكتسباته أكثر من كونها مجرد وظيفة، ولذلك تعمل الوزارة على مسارين رئيسيين وهما: توفير أحدث المعدات والتجهيزات العسكرية في العالم، وتدريب الكوادر البشرية وفق أحدث أنظمة التدريب العسكري، ولذلك أصبحت القوات المسلحة الإماراتية، ضمن أفضل الجيوش، التي تمتلك الكفاءة والتدريب المتميز في استخدام المعدات العسكرية.

تضحية

وتابع: ومن الناحية المعنوية يتمتع أبناء القوات المسلحة الإماراتية بعقيدة ثابتة: تتمثل في تلبية نداء الوطن في أي وقت، والدفاع والزود عنه بكل ما أوتوا من قوة، وكذلك التضحية بالروح إذا تطلب الأمر ذلك، وهذا من أسمى درجات الفداء في حب الوطن.

أمجاد

من جانبه، قال العميد العميد الركن طيار يوسف عبد الله الكعبي بوزارة الدفاع: إن دولة الإمارات تحتفي بذكرى يوم الشهيد لتستذكر أمجاد وتضحيات شهدائها الأبرار، الذين لبوا نداء الواجب والوطن، واستشهدوا دفاعاً عن الوطن ومقدراته.

وقال: نحن في وزارة الدفاع نقف إجلالاً وتكريماً لهؤلاء الأبطال، رافعين الرؤوس أمام تضحياتهم وعطائهم النبيل لوطنهم.

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