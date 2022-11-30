فعاليات اقتصادية: «عيد الاتحاد» روح الوطنية والإنجازات المبهرة

المصدر: دبي - متابعة القسم الاقتصادي

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أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن عيد الاتحاد له مكانته الخاصة في نفس كل واحد من أبناء هذه الدولة وأبناء الأمة العربية بأكملها، فهو اليوم الذي تتجلى فيه معاني الحب والولاء لوطننا الغالي بإماراته السبع، التي تجسدت بعلم واحد وبقلب واحد تنبض جميعها بانتماء الوطن، حيث تجدد عهدها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

مشيرين إلى أن عيد الاتحاد لدولة الإمارات يمثل مناسبة عظيمة للاحتفاء بالإنجازات المبهرة، التي حققتها دولة الإمارات على مدار 51 عاماً من البناء والتطوير في شتى المجالات، وتأتي لتؤكد أن الروح الوطنية المتمثلة بالترابط والتلاحم بين القيادة والشعب، والتي غرسها فينا الآباء المؤسسون والرعيل الأول من رجال الوطن الذين أرسوا ركائز اتحاد الإمارات، والتي ما زالت ماثلة فينا إلى هذا اليوم ونحتفي بها كل عام لنؤكد فخرنا بوطننا وقيادتنا واعتزازنا بما حققته دولة الإمارات من تقدم وازدهار.

مكانة خاصة

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان أن عيد الاتحاد لدولة الإمارات له مكانته الخاصة في قلب كل أبناء الدولة وأبناء الأمة العربية.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لتأسيس دولة الإمارات: «نحتفي بذكرى الثاني من ديسمبر هذا اليوم العظيم من تاريخ بلادنا الذي نعبر فيه عن اعتزازنا وفخرنا بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة شاملة حتى غدت نموذجاً فريداً يحتذى به».

وأشار الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي إلى أن «عيد الاتحاد له مكانته الخاصة في نفس كل واحد من أبناء هذه الدولة وأبناء الأمة العربية بأكملها، فهو اليوم الذي تتجلى فيه معاني الحب والولاء لوطننا الغالي بإماراته السبع التي تجسدت بعلم واحد وبقلب واحد تنبض جميعها بالانتماء للوطن، حيث تجدد عهدها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله».

وأضاف الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي: «في ذكرى أهم أيام الوطن الغالي، نستذكر عظمة آبائنا المؤسسين الذين وضعوا الأساس المتين لدولة عصرية حديثة، فاجتمعوا وتعاهدوا وأسسوا وطناً مجتمعاً متحداً متطوراً وقوياً، وسار الأبناء والأحفاد على نهجهم. نشأ شعب يرتبط بتاريخه وإرثه العريق، يعتز بهويته الإماراتية وبعروبته الأصيلة، ينظر إلى مستقبله بكل عزٍ وفخر وآمال واسعة، والتي ظهرت نتائجها من خلال العمل الدؤوب في كل مجالات التعليم والاقتصاد والصحة والسياحة والإنجازات الرياضية».

«واليوم نجدد التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة التي أنعمت على مجتمعنا بحياة كريمة، وإلى كل فرد من مجتمعنا العزيز، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت خطى وطننا الغالي وأن ينعم بمستقبل مزدهر حافل بالمزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات، حيث ننتهج من المعرفة طريقاً ومن سعادة الإنسان أساساً».

مناسبة عظيمة

ووجه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أصدق التهاني إلى أصحاب السمو حكام وشيوخ الإمارات وشعوبها بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، مؤكداً أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة عظيمة للاحتفاء بالإنجازات المبهرة التي حققتها دولة الإمارات على مدار 51 عاماً من البناء والتطوير في شتى المجالات، مما جعلها مثالاً حضارياً مشرقاً في نهضة المجتمعات وإعلاء قيم التسامح والتعايش والسعادة فيها.

وقال: «نحتفي، بعيد الاتحاد وبالنجاحات المميزة التي حققتها دولتنا عبر خمسة عقود من النهضة في الميادين كافة، مركزة على الإنسان باعتباره جوهر بناء الأوطان، وسر تقدمها. وإذ نعيش، في هذا الوطن الكريم، حاضراً زاهياً، فإن ما وصلنا إليه يعود إلى الرؤية الملهمة لقيادتنا الحكيمة التي تنتهج درب الآباء المؤسسين الذين أرسوا صرح اتحاد إماراتنا؛ نحو مواصلة مسيرة العطاء ومستقبل أكثر ازدهاراً».

دعائم مستقبل واعد

وقال محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «إن الثاني من ديسمبر هو يوم تجديد الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة التي سارت على نهج المغفور له والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمؤسسين الأوائل، وهو تأكيد من كل فرد في وطننا الغالي على مواصلة مسيرة التطور وبذل مزيد من الجهد لتعزيز مكانة الدولة ودورها في الريادة في شتى المجالات، كما أنها مناسبة وطنية تمثل رمزاً للوحدة الوطنية والتلاحم بين القيادة وشعب الإمارات».

وأكد الهاشمي أن اتحاد دولة الإمارات أرسى دعائم مستقبل واعد ومشرق لتجربة تنموية رائدة تمكنت من خلال النهج السليم والقيادة الحكيمة من تحقيق إنجازات باهرة سطرتها سواعد وعقول أبنائها المثابرين وكتبوا بعطائهم ملحمة نجاح لشعب لا يعرف المستحيل.

كما أوضح الهاشمي أن عيد الاتحاد الـ 51 لتأسيس دولة الإمارات هو تعبير صادق عن الفخر والاعتزاز بالمكانة الفريدة التي وصلت إليها الدولة، خصوصاً وأن ارثيها الحضاري والثقافي العريقين وصلا إلى كل أنحاء العالم وأظهرا الوجه المشرق لدولة متطورة ومتميزة على الصعد كافة.

إصرار وعزيمة

وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن عيد الاتحاد يجسد أبهى صور الإصرار والعزيمة والتعاضد؛ لتأسيس دولة عصرية مزدهرة أضحت معلماً بارزاً على خارطة الدول المتقدمة عالمياً، مشيراً إلى أن ذكرى اتحاد الإمارات الـ51 التي يحتفي بها أبناء الوطن، اليوم، ترسخ أعمق معاني الترابط الوطني بين القيادة والشعب في دولة لا تعرف حدوداً لطموحاتها، وتقدم كل السخاء والحب لجميع الذين يعيشون في كنفها.

وهنأ دولة الإمارات، قيادة وشعباً، بهذه المناسبة، مشيداً بقيمتها الرفيعة، وقال: «إن عيد الاتحاد الكبير يمثل لنا جميعاً حافزاً ننهل من التجارب العظيمة التي أرساها الآباء المؤسسون، وتواصل تعزيز القيادة الرشيدة، معززين جهودنا في رفد عملية البناء المتواصلة لوطننا الذي نفخر بماضيه المجيد، ونعتز بحاضره المزدهر، متطلعين إلى غدٍ أكثر بريقاً ترسمه أجيالنا القادمة».

استقرار وازدهار

قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نحتفي باليوم الوطني الواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربين عن عمق امتناننا وولائنا لوطننا الغالي. فبفضل قيادتها الحكيمة عززت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الماضية، مكانتها كدولة رائدة منيعة وحاضنة لشعبها، توفر له كامل مقومات الأمن والاستقرار والازدهار. إن اقتصادنا الوطني الذي يجسد اقتصاد الصقر يستمر بالازدهار والنمو، ويرتقي متخذاً من الشعار الذهبي لوطننا مصدراً للإلهام ومحفزاً لمسيرة تصاعدية من النجاح لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بالنيابة عن سوق أبوظبي العالمي، أتقدم لقيادتنا الرشيدة ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتجسيداً لروح الاتحاد نتعهد بدعم قيم هذه الأمة والحفاظ على علمنا شامخاً في كل المحافل الدولية».

روح الوطنية

وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بمناسبة عيد الاتحاد: «نحتفل اليوم بالذكرى الـ 51 لنشوء اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل الإنجازات والمكتسبات العظيمة التي حققتها دولتنا في مختلف المجالات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أكمل مسيرة الرعيل الأول من آبائنا المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وأكد السويدي أن ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات تأتي لتؤكد الروح الوطنية المتمثلة بالترابط والتلاحم بين القيادة والشعب، والتي غرسها فينا الآباء المؤسسون والرعيل الأول من رجال الوطن الذين أرسوا ركائز اتحاد الإمارات، والتي ما زالت ماثلة فينا إلى هذا اليوم، ونحتفي بها كل عام، لنؤكد فخرنا بوطننا وقيادتنا واعتزازنا بما حققته دولة الإمارات من تقدم وازدهار.

وأن اتحاد دولة الإمارات العربية شكل تجربة وحدوية فريدة، يكمن سرها بوجود المخلصين، وبإصرار أبناء الوطن الطامحين، وأشار إلى أن التقدم والتطور الكبير الذي حققته وتحققه دولة الإمارات في مختلف القطاعات يشهد اهتمام وحرص القيادة الحكيمة على تمكين الدولة وتعزيز قدراتها ونموها الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح مصدراً للعز والافتخار، وموطناً للمعرفة والابتكار والاستدامة واستشراف آفاق المستقبل وضمان حياة آمنة ومستقرة لأجيال الغد ينعمون فيها بحياة كريمة.

أدوات لإنجاز المستقبل

ورفع عبد العزيز أحمد شامس الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها الوفي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاتحاد الـ 51، ضمن فعاليات الحفل الذي نظمته الدائرة بهذه المناسبة في مقرها الرئيسي بالشارقة وبحضور قيادات الدائرة وموظفيها وأبنائهم، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة.

وقال الشامسي في تاريخ الدول محطات خالدة، وفي مسيرة كل أمة مرحلة فارقة. ونحن إذ نحتفل معكم اليوم بمرور 51 عاماً على ذكرى اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، نرى الفخر ماثلاً في الوجوه، ونجد الاعتزاز يملأ القلوب في حب دولة أصبحت تتبوأ صدارة دول العالم، تقدماً وعطاءً وتسامحاً.

وأكد أن من نعم الله تعالى علينا، أن حبانا بهذه الدولة الفتية التي آمنت بقيم الماضي العريق، وتسلحت بأدوات الإنجاز لصناعة حاضر مشرق، وتطلعت بكل طموح وأمل في استشراف مستقبلها الزاهر، فأصبحت مسيرة هذا الوطن بما فيها من معالم الماضي والحاضر والمستقبل أشبه بعقد فريد ونسيج ومتوحد تجمعه الأصالة والمعاصرة والتلاحم بين القيادة والشعب، في صناعة المنجزات والنجاحات وفي مواجهة التحديات والصعاب، ليثبتوا للعالم أجمع أن الإمارات أنها أقوى من جميع كل الظروف، وأن التراجع بل التوقف مفهوم خارج عن حساباتها واعتباراتها.

نهضة وتنمية

وقال المهندس عبدالله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «نهنئ في مكتب أبوظبي للاستثمار حكومتنا الرشيدة بعيد الاتحاد الـ 51 للدولة، والذي يجسد مسيرة رائدة من النهضة والتنمية والإنجازات الوطنية التي انطلقت على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» وتواصلت برعاية ومتابعة قيادتنا الرشيدة من بعده. و

نؤكد بهذه المناسبة على الدور الكبير لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وما يقدمونه من أفكار وحلول مبتكرة تساهم بدور مهم وحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، كما نتوجه بالشكر للمزارعين ورواد الأعمال الإماراتيين على جهودهم الكبيرة لتحقيق مستقبل غذائي مستدام وآمن في الدولة. لقد رسخت أبوظبي مكانتها مركزاً عالمياً في مجال الدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي.

وتحتضن الإمارة اليوم آلاف المزارع والمشاريع التجارية التي باتت تجني ثمار الفرص الكبيرة التي توفرها الدولة، ونتطلع في مكتب أبوظبي للاستثمار لمواصلة تقديم الدعم وتمكين هذه الأعمال من النمو والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارً وتقدماً».

دولة مزدهرة

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «في عيد الاتحاد الحادي والخمسين، نحتفل بتراثنا وإنجازاتنا العظيمة والخطوات الكبيرة التي قطعتها دولة الإمارات.

والتي ضمنت لها مكانة مرموقة على الساحة العالمية. وتفخر ايدج بالمساهمة في مسيرة التنمية الأمنية والاقتصادية المستمرة للبلاد من خلال تصنيع المنتجات والحلول المتقدمة تقنياً في القطاعين الدفاعي والمدني، من خلال إقامة الشراكات العالمية والاستثمار في الأفراد من داخل الدولة وخارجها. إن التزامنا ببناء دولة متنامية ومزدهرة شكل الدافع الأكبر لايدج لتصبح مساهماً رئيسياً في التحول المستمر لدولة الإمارات.

وبإلهام وتشجيع من رؤية قيادتنا الرشيدة، والثقة الغالية التي أولتها لنا، ستستمر ايدج في دفع حدود الابتكار، واحتضان التكنولوجيا والرقمنة في جميع عملياتنا، حتى نتمكن من لعب دور محوري في مسيرة دولة الإمارات نحو مستقبل مزدهر ومستدام كمركز صناعي رائد عالمياً».

تقدم رائع

وقال يوسف على موسليام، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية: «إنه في مناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، أبعث بتحياتي الحارة إلى القادة الملهمين أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات. لقد شهدنا تقدماً رائعاً على مدى العقود الخمسة الماضية وتأسيس بلد حديث ومزدهر.

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