الكشف عن تفاصيل الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ51 للإمارات

المصدر: وام

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كشفت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 للدولة، عن بعض تفاصيل الاحتفال الرسمي الضخم بعيد الاتحاد في يوم الثاني من ديسمبر، وما يعقبه من عروض تمتد من الثالث حتى الحادي عشر من ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأوضحت روضة القبيسي، المنتج التنفيذي الإبداعي أن الفكرة العامة لعرض عيد الاتحاد المقبل مستوحاة من التراث الثقافي العريق لدولة الإمارات وطموحاتها للمستقبل.

وأشارت إلى أن العرض يقدم لمحة عن مستقبل مشرق واعد يجمع كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له، مشيرة إلى أن حفل هذا العام يكتسب أهمية خاصة كونه الأضخم من بعد جائحة كورونا.

وكشفت أن الحفل سيشهد مشاركة ألف طالبة وطالب من جنسيات مختلفة في مسيرة خاصة للأطفال.

من جانبها قالت ريم المنصوري، الشريك المؤسس لشركة بني وآل للثقافة، أن البحوث التي تزامنت مع مرحلة التحضير للعرض، ركزّت على أوجه عدة منها قصص ملهمة لرواد الأجيال المختلفة في دولة الإمارات بالإضافة إلى جوانب تتعلق بالبيئة والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، والتي تشكل جزءاً مهماً من التراث المحلي.

وأوضحت أنه تم العمل عن كثب مع فريق تطوير المحتوى والفريق الإبداعي لضمان توافق المواد البصرية مع بيئة وثقافة دولة الإمارات.

وكشفت عائشة حاضر المديرة الإبداعية أن الاحتفال الرسمي، سيأخذ الجمهور في رحلة بصرية مبهرة تسلط الضوء على جيل الرواد الملهمين الذين قدموا مساهمات كبيرة في سبعة مجالات رئيسية وهي العلوم البحرية، والبيئة، والزراعة، والفضاء، ووسائل النقل، والطاقة الشمسية، والتعليم ..وتهدف هذه القصص إلى إلهام جيل الغد وتعزيز الهوية الوطنية.

وأشارت أن الهوية البصرية لعيد الاتحاد هذا العام، التي طورتها شركة "تنكه"، استوحت شكلها من حرفة السدو التقليدية في صنع النسيج.

وأوضحت أن الهوية البصرية تتميز بالعديد من العناصر المستوحاة من مفهوم العرض، بالإضافة إلى الموضوعات الرئيسية لاحتفالات هذا العام.

وأوضح بطي المهيري، مدير العمليات، أن الاستعدادات للحفل الرسمي المرتقب في أبوظبي بدأت في شهر يونيو هذا العام ويضم فريق العمل أكثر من 6900 فرد من أكثر من 100 جنسية، بما في ذلك كبار المهندسين والمبدعين والفنيين من جميع أنحاء العالم.

ويقدم العرض 11 قصيدة جديدة لكل من جمعة بن مانع الغويص، وعليّ الخوار، وسيف السعدي، وسالم بن كدح الراشدي التي تستعرض إنجازات دولة الإمارات وقصص روادها.

ويقدّم الإخراج الموسيقي لعرض هذا العام، مزيجاً من الأغاني والأهازيج الإماراتية التقليدية وإيقاعات الموسيقى العالمية.

وقال الملحن والمخرج الموسيقي للعرض محمد الأحمد إن الاحتفالات ستشهد إبداعات الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية بالتعاون مع موسيقيين إماراتيين، والذين سيقدمون عرض موسيقي حي أثناء الاحتفال الرسمي.

وأوضح أن هذا العام سيتضمن الاحتفال عرضاً عسكرياً يمزج بين فن التغرودة التقليدي مع الإيقاع العسكري كما سيتضمن العرض فن العيالة التراثي.

وسيتم بث الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ 51 في الثاني من ديسمبر في أكثر من 50 موقعًا في إمارات الدولة.

ويمكن للجميع في أنحاء دولة الإمارات مشاهدة البث المباشر لحفل عيد الاتحاد ابتداءً من الساعة 6 مساءً من مواقع مختلفة في جميع أنحاء الدولة، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين في أبوظبي مشاهدة الاحتفالات في مجالس أبوظبي في كل من مدينة أبوظبي والعين والظفرة، فضلاً عن بث الاحتفالات في قصر الحصن ومهرجان الشيخ زايد وصرح زايد المؤسس ومهرجان ليوا الدولي.

أما في إمارة دبي، فيمكن للجمهور الانضمام إلى الاحتفالات في ساحة الوصل في مدينة إكسبو وعند سد حتا.

ويمكن للجمهور في إمارة الشارقة الاستمتاع بالحفل في منتزه الشارقة الوطني وحصن الذيد وخورفكان.

أما في إمارة عجمان فيمكن للجمهور مشاهدة الاحتفالات في حديقة العلم ومارينا عجمان، وفي إمارة أم القيوين في حديقة الخور كما ستعرض الاحتفالات لجمهور إمارة رأس الخيمة في جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح، وعلى كورنيش الفجيرة في إمارة الفجيرة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم بث الاحتفال الرسمي يوم الثاني من ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءً في دور السينما في مختلف أنحاء الدولة والتي تتضمن نوفو سينما، فوكس سينما، روكسي سينما، ريل سينما، ستار سينما، واوسكار سينما.

ويقدم عرض هذا العام قصصا ملهمة عبر الأجيال من خلال عروض جذابة تستعين بتقنيات فريدة وأسلوب سردي استثنائي يستلهم ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستحضر طموحات الحاضر.

وسوف يتمكن الجمهور في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من متابعة العرض الرسمي مباشرة ابتداءً من الساعة 5:30 مساءً عبر الموقع الرسمي لعيد الاتحاد وجميع القنوات التلفزيونية المحلية والحضور الجماهيري مفتوح في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ابتداءً من 3 ديسمبر وحتى 11 ديسمبر.

وتتوفر التذاكر عبر الموقع الالكتروني www.UAENationalDay.ae

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