الإمارات تشارك في الدورة الـ14 للمجلس الوزاري العربي للمياه في القاهرة

المصدر: وام

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شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 14 للمجلس الوزاري العربي للمياه، التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة ليبيا خلفا للبنان ومشاركة وزراء الموارد المائية والري في الدول العربية أو من يمثلونهم.

ترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وضم الوفد الدكتور محمد الملا، مدير إدارة الموارد المائية بالوزارة.

وتضمن جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس 26 بنداً تتناول مختلف جوانب العمل العربي المشترك فيما يتعلق بالمياه وفي مقدمتها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، والتحضير العربي للمنتدي العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا 2023، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، والمبادرة الاقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها .

كما تضمن جدول الأعمال مناقشة سبل تطوير قطاع المياه في فلسطين، ودعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات، إلى جانب بحث إمكانية مشاركة بعض الشركات العربية المتخصصة بأعمال الاستصلاح وتنفيذ السدود والمنشآت الهيدروليكية في مشاريع المياه في الدول العربية وبالطاقة المتاحة.

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