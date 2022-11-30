الطقس المتوقع على الإمارات خلال فترة العيد الوطني

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2022 معتدل الحرارة نهاراً ولطيفا ليلاً وفي الصباح الباكر وصحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتزداد السحب أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة يوم السبت، تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية.

وقال المركز إن الرياح ستكون خلال تلك الفترة شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون على البحر شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز الحرارة المتوقعة خلال تلك الفترة ستكون كالتالي..

درجات الحرارة العظمى

السواحل والجزر: 26 - 30

المناطق الداخلية : 28 - 32

المناطق الجبلية : 17 - 24

درجات الحرارة الصغرى

السواحل والجزر: 19 - 25

المناطق الداخلية : 17 - 21

المناطق الجبلية : 14 - 20



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