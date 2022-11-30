هيرميس تنجز خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ «أغذية» على 60 % من «عوف مصر»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة- قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة بيع حصة 60% في «مجموعة عوف»، الشركة المتخصصة في إنتاج وبيع وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات.

ومن بينها الأغذية الصحية الخفيفة والقهوة والمكسرات في مصر، لمجموعة «أغذية»، الشركة الرائدة في مجال الأغذية بدولة الإمارات، وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد لصالح الطرف البائع مجموعة «أبو عوف» في الصفقة.

وسوف تتيح هذه الصفقة لمجموعة «عوف» تعظيم الاستفادة من التكامل والترابط بين الاستثمارات التابعة لمجموعة «أغذية» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وفتح آقاق جديدة للنمو، فضلاً عن الاستمرار في النمو بسوق الأغذية والمشروبات المصري سريع النمو. وفي أعقاب إتمام الصفقة سيحتفظ مؤسسو الشركة الـ3 بحصة إجمالية 30%، بينما ستمتلك شركة «تنمية فينتشر كابيتال للاستثمار المباشر» نسبة 10% في «مجموعة عوف».

وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس عن اعتزازه بمشاركة المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ هذه الصفقة لصالح «مجموعة عوف» باعتبارها علامة تجارية رائدة في السوق المصري.

وأشار إلى أن استمرار سعي المستثمرين الدوليين لاقتناص فرص الاستثمار الجذابة في السوق المصري، خاصةً الشركات التي تحظى بإمكانات نمو واعدة محلياً ودولياً، خلال كافة المراحل الاقتصادية.

كما أعرب عن سعادته بالدور المحوري الذي تلعبه المجموعة المالية هيرميس في مسيرة النمو الاستثنائية لواحدة من أبرز العلامات التجارية المصرية والمساهمة في تسطير فصل جديد من مسيرة نمو «مجموعة عوف»، ومواصلة جذب المزيد من رؤوس الأموال الدولية لاغتنام الفرص الاستثمارية في مصر.

ويتمتع قطاع الأغذية والمشروبات في مصر بفرص استثمار واعدة بفضل وجود قاعدة كبيرة من المستهلكين وفرص نمو هائلة، مما يعزز من جاذبية العلامات التجارية المصرية من بينها «مجموعة عوف» أمام المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن تحقيق عائدات استثمارية عالية ومستدامة.

تأسست «مجموعة عوف» في عام 2010، وهي علامة تجارية رائدة تقوم بإنتاج وبيع وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات ومن بينها القهوة والمكسرات وغيرها من منتجات الحلويات تحت علامتها التجارية الرائجة «أبو عوف». وتمتلك المجموعة شبكة واسعة من المنافذ لخدمة المستهلكين تشمل أكثر من 200 منفذ بيع في أنحاء الجمهورية.

– بالإضافة إلى شبكة هائلة للتوزيع تتضمن أكثر من 20 ألف نقطة بيع في 26 محافظة بأنحاء الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، توسعت «مجموعة عوف» بأعمالها التشغيلية في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة عبر افتتاح 4 منافذ جديدة في دبي.

جدير بالذكر، أن إتمام هذه الصفقة تعزز مكانة المجموعة المالية هيرميس في مجال الدمج والاستحواذ بشكل عام والقطاع الاستهلاكي بشكل خاص، حيث نجحت في إتمام خدماتها الاستشارية للعديد من الصفقات في هذا القطاع بالمنطقة، من بينها صفقة استحواذ مجموعة «أغذية» الإماراتية على كل من شركة «أطياب» المصرية لللحوم المُصنعة، و«مخبز وحلويات الفيصل» الكويتية، والاستحواذ على مجموعة «BMB» الإماراتية المتخصصة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية.

وتأتي الصفقة أيضًا في أعقاب قيام المجموعة بإتمام سلسلة من صفقات الدمج والاستحواذ متضمنة مستثمرين من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على مدار عام 2022، من بينها صفقة استحواذ «موانئ أبوظبي» الإماراتية على حصص في شركتي «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» المصريتين بقيمة 140 مليون دولار واستحواذ الصندوق السيادي السعودية على حصة أقلية في شركة «بي تك».

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