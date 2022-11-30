يونس الخوري: الإمارات تشهد إنجازات النهضة الحضارية

المصدر: دبي - البيان

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أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإمارات تشهد إنجازات النهضة الحضارية التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وأن الشعب الإماراتي يغمره الفخر والاعتزاز بكل ما حققته الدولة على مدى واحد وخمسين عاماً من النجاحات، وانطلقت خلالها مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات، وتبوأت مراكز متقدمة على الصعيد العالمي في العديد من المجالات المتنوعة.

وقال الخوري: «اليوم ومع احتفالنا بمرور واحد وخمسين عاماً على تأسيس الاتحاد، فإننا، وفق توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة، نجدد العهد على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ للمساهمة في تنفيذ توجيهات قيادتنا الملهمة نحو استباق المستقبل واستشرافه عبر تطوير السياسات والمبادرات الخلاقة، والسير على النهج نفسه لإكمال المسيرة التنموية لدولة الإمارات، والمساهمة في أن تصبح أفضل دولة في العالم بحلول العام 2071».

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