رئيس الدولة يمنح السفير التايلندي وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: وام

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منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وراووت بوابينيا، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

وقلّد معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، بوابينيا الوسام خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، وأثنى معاليه على مساهمته في تطوير العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلاند، والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة.

من جانبه، أكد وراووت اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبّر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المتميز، مشيراً إلى تطلع بلاده دائماً إلى تعاون وثيق مع دولة الإمارات بما يخدم شعبي البلدين.

وأعرب عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وفي الختام، تقدم بالشكر لوزارة الخارجية والتعاون الدولي ولجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

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