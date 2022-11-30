«صحة» تغلق بعض مراكز خدمات كوفيد 19 في أبوظبي والعين والإمارات الشمالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن إغلاق بعض مراكز خدمات «كوفيد 19» في أبوظبي والعين والإمارات الشمالية، اعتباراً من أمس.

وأشارت إلى أنه في أبوظبي سوف يتم إغلاق مراكز صحة لخدمات «كوفيد 19» من المركبة في الوثبة والباهية، وفي العين الهيلي والعامرة، إضافة إلى مركز صحة لتطعيم «كوفيد 19» في العين (قاعة الخبيصي)، إضافة إلى مراكز صحة لخدمات «كوفيد 19» من المركبة في الخوانيج والشارقة وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة. أما مراكز صحة لخدمات «كوفيد 19» من المركبة في ربدان والمنهل والصاروج وعشارج في العين، إضافة إلى مراكز تقييم «كوفيد 19» في قاعة المشرف في أبوظبي الخبيصي في العين فستستمر بالعمل.

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