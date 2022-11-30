مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تتغنى بحب الإمارات بعيدها الوطني الـ51

المصدر: البيان

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تزامناً مع احتفالات العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ 51 نظمت، يوم أمس، مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث احتفالية تراثية، تضمنت مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تبرز التراث الإماراتي العريق بثرائه الثقافي.

جاءت الفعالية تأكيداً على روح الولاء والانتماء للدولة والقيادة الحكيمة، وتجسيداً لروح العطاء التي بدأها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ودعم أسسها وأركانها من بعده إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

وبهذه المناسبة هنأت فاطمة سيف بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بمناسبة العيد الوطني الـ 51 مؤكدةً على تجديد عهد الولاء للوطن، والوفاء لقيادته الرشيدة، والالتفاف حول رايتها، راية العز والشموخ، في مسيرة التقدم والازدهار.

كما أشارت بن حريز إلى حرص المركز بأن يكون الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل الجميع ذات طابع تراثي يعكس ثقافة بلادنا وموروثها الشعبي ويساهم في حفظ وصون هويتنا الوطنية.

وتضمنت الاحتفالية فقرات من التراث الشعبي والثقافي لدولة الإمارات، والأكلات الشعبية، إضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة المرتبطة باليوم الوطني، وعدد من الجلسات التراثية التي أتاحت الفرصة للمشاركين للتعبير عن مشاعرهم الصادقة تجاه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، كما احتوت الفعالية إضاءات على أهم المحطات في مسيرة الاتحاد.

فنٌ وإبداع

شهدت الفعالية رسم عدد من اللوحات الفنية بأيدي مجموعة من الرسامات الإماراتية لأصحاب السمو شيوخ الإمارات، وعن هذه المبادرة قالت الرسامة الإماراتية هدى الشامسي باسمي واسم زميلاتي نشكر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على إتاحة هذه الفرصة لنا لنعبّر بطريقتنا الفنية عن مدى الامتنان والولاء لقيادتنا الحكيمة التي تسير بنا بخطوات واثقة نحو مستقبل مشرق مليء بالنجاح والتقدم.

من جهتها، قالت المهندسة والرسامة الإماراتية مريم الحوسني: أود أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الملهمة، وإلى الشعب الإماراتي، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، ودرب الخير والنجاح، إن ما نقدمه اليوم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً ما هو إلا شيء بسيط تجاه وطننا وقادتنا. اختياري لرسم لوحة لمتحف المستقبل نابع من القيمة التي يحملها هذا المكان العظيم، وبأننا على ثقة تامة بأن قياداتنا تقود الوطن إلى مستقبل زاخر بالإنجازات والنجاح.

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