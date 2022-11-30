مهرجان الشيخ زايد يعلن عن جدول فعالياته للاحتفال بـ «عيد الاتحاد الـ51»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد عن جدول الفعاليات والأنشطة التي ستقام في المهرجان تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ51، والتي تشمل عروض طائرات «الدرونز»، الألعاب النارية الضخمة، مسيرة الاتحاد، مسيرة الحضارات، وعروض نافورة الإمارات، وغيرها الكثير من الاحتفالات الثقافية والتراثية المتنوعة.

وينظم المهرجان ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51، برنامجاً من الفعاليات يبدأ عند الساعة الثانية ظهراً (بدلاً من الرابعة عصراً)، ويستمر حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك على مدى ثلاثة أيام في الأول والثاني والثالث من ديسمبر، ومن الثانية ظهراً وحتى الساعة الثانية عشرة مساء يوم الرابع من ديسمبر.

وعلى مدار اليومين الثاني والثالث من ديسمبر وتحت شعار «معاً للمستقبل» ستقدم طائرات «الدرونز» عروضاً فنية في سماء الوثبة، وعروض الألعاب النارية إلى جانب عروض نافورة الإمارات.

وسيوفر المهرجان شاشات عرض تغطي كافة أرجائه تقدم نقل مباشر وحي للاحتفال الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ51.

استعراض

وبتاريخ 4 ديسمبر ستقيم وزارة الداخلية ضمن احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ51 في مهرجان الشيخ زايد استعراضاً عسكرياً يشارك فيه فريق الخيالة، وفريق الدراجات النارية، والدراجات الهوائية، والدراجات الرملية، والكلاب البوليسية، ودورية GTR الجديدة.

كما تقيم أجنحة المهرجان الكثير من الفعاليات التي تقدمها الفرق التراثية والشعبية احتفالاً بـ«عيد الاتحاد» الـ51 لدولة الإمارات، إضافة إلى مسيرة الحضارات العالمية التي تشارك من خلال فرق فلكلورية عالمية تجوب كافة أرجاء المهرجان.

وتستعرض «القرية التراثية» الواقعة في قلب مهرجان الشيخ زايد، الاحتفال بالتراث العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال بيئات الحضارة الإماراتية الأربع؛ وهي البيئة البحرية والبيئة الصحراوية والبيئة الجبلية والبيئة الزراعية.

وتنظم مدينة الألعاب الترفيهية ومسارح الأطفال، حديقة الأضواء والزهور، فعاليات متنوعة تناسب مختلف الزوار من كافة الفئات العمرية وبما يتناسب مع أعلى معايير الأمن والسلامة.

وستقدم مسارح أجنحة الدول المشاركة أجمل الاستعراضات الفنية والعروض والأهازيج الفلكلورية الرائعة التي تحيي فعالياتها الفرق العالمية بأزيائها الفلكلورية ذات الطابع المميز.

كما سيُنظم منتجع الفرسان الرياضي الدولي الكثير من الفعاليات المصممة لتناسب كافة الشرائح العمرية للزوار، والتي يأتي على رأسها فعاليات مركز الرماية المتنقل والرمي بالقوس والسهم ورمي الفأس والرماية الهوائية وغيرها الكثير.

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