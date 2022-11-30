طلبة «راشد لأصحاب الهمم» يحتفون بـ «روح الإمارات»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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احتفل مركز راشد لأصحاب الهمم بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات، حيث قدم طلبة المركز إبداعات خاصة من خلال عمل مسرحي متكامل من وحي أفكارهم وإبداعاتهم، حمل عنوان «روح الإمارات» قدموه على خشبة مسرح مدينة جميرا في دبي، بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم، ولفيف من الرعاة والداعمين والشخصيات العامة، وأهالي طلبة المركز الذين تابعوا بكل شغف ما قدمه أبناؤهم من أداء على الخشبة.

واستهل الحفل بالسلام الوطني، تلاه العديد من الفقرات التراثية والوطنية، فيما أقام الطلبة بالتعاون مع عدد من الجهات وشركاء مركز راشد لأصحاب الهمم، سوقاً متكاملة عرضت فيها مجموعة كبيرة من منتجات طلبة المركز والمشغولات اليدوية التي نفذها طلبة المركز، والتي تنم عما يمتلكونه من مواهب وإبداعات خاصة.

وبهذه المناسبة، رفعت مريم عثمان أسمى آيات التهنئة إلى القيادة الرشيدة للإمارات، وعبرت عن فخرها بالاتحاد الميمون الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت مريم عثمان: «المناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، نحتفي فيها بما حققته الدولة من إنجازات حضارية وضعتها في صدارة المؤشرات الدولية، وجعلت منها نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم، كما نستذكر جهود كل من أسهم في بناء الدولة وعطائهم، ونجدد الولاء للإمارات والوفاء لقيادتنا الرشيدة والالتفاف حول راية الوطن في مسيرة التقدم والازدهار».

وأشارت إلى أن الإمارات ورغم التطور التنموي الشامل الذي حققته لم تغفل عن أصحاب الهمم.

عمل مسرحي

بدورهم، قدم طلبة المركز عملاً مسرحياً متكاملاً بعنوان «روح الإمارات» عبروا فيه بإمكانياتهم البسيطة والمتواضعة عن مدى محبتهم للإمارات، حيث تناول العمل المسرحي المستوحى من أفكارهم، حب الوطن وضرورة حمايته والدفاع عنه، وبينوا في العمل كيف عملت الإمارات على حمايتهم وصيانة حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

وتمثلت مفاجأة الحفل بحضور كل من صاحب الهمة علي حسين وصاحبة الهمة علياء وزميلتها إيما، والذين سبق لهم أن درسوا وتأهلوا في مركز راشد لأصحاب الهمم وتخرجوا فيه، ونجحوا في الانخراط بسوق العمل ليصبحوا قوة منتجة، حيث تحدث الثلاثة عن تجربتهم العملية وما حققوه من نجاحات فيها، كما استعرضوا أيضاً رؤيتهم للعمل المسرحي الذي قدمه طلبة المركز، وأبدوا إعجابهم بالمسرحية وما حملته من رسائل وطنية مهمة.

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