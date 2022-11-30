مسؤولون وفعاليات اقتصادية: «يوم الشهيد» مناسبة تدفعنا لبذل الغالي والنفيس فداءً للوطن

المصدر: دبي - متابعة القسم الاقتصادي

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أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن يوم الشهيد مناسبة عظيمة تدفعنا لبذل الغالي والنفيس فداءً للوطن، وأن احتفال الإمارات بيوم الشهيد تأكيد على أنها لا ولن تنسى أبناءها ممن قدموا حياتهم في ساحات العز والشرف دفاعاً عن أرضها وذوداً عن حياض الأمة، فتحية إجلال وإكبار وفخر واعتزاز لكل من ضحوا بدمائهم الزكية الطاهرة دفاعاً عن دينهم وأوطانهم وشرفهم وحقوقهم وشرعيتهم.

وعبّرت جهات اقتصادية عدة عن احتفائها بالذكرى العطرة بإقامة فعاليات لإحياء المناسبة تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن الأبرار.

ملاحم بطولية

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن الملاحم البطولية التي سطّرها شهداء الوطن الأبرار ستبقى صفحات مُشرّفة في سجل تاريخ الإمارات المجيد، لتنهل منها الأجيال جيلاً وراء جيل، لافتاً إلى أن يوم الشهيد الذي تحتفي به الإمارات في 30 نوفمبر من كل عام تخليداً لتضحيات أولئك الأبطال يمثّل مصدر فخر واعتزاز عند جميع أبنائها، بما يحمله من دلالات وطنية عظيمة عن التضحية والشرف والإباء.

وقال: «إن احتفاء دولة الإمارات بيوم الشهيد هو عرفان وتقدير لمن قدّموا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن وعزته، فهذه المناسبة الوطنية العظيمة ترسم لوحة زاهية لوطن لا ينسى تضحيات أبنائه الأوفياء الذين فدوه بآخر قطرة من دمائهم الطاهرة، مدوّنين أروع قصص التضحيات والبطولات في الذود عن مكتسبات وطننا، وصون سيادته، والحفاظ على كرامته وازدهاره كي يبقى رمزاً للخير والمحبة والسلام والاستقرار».

تضحيات عظيمة

وقالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، بمناسبة يوم الشهيد: «في ذكرى يوم الشهيد يستحضر أبناء دولة الإمارات وكافة المقيمين على أرضها الطيبة، بكل الإجلال والاحترام، التضحيات العظيمة لأبناء الدولة، جنودها البواسل وشهدائها الأبرار، الذين ضحوا بالغالي والنفيس وحملوا أرواحهم الطاهرة على أكفهم دفاعاً عن الحق وذوداً عن حياض الوطن وترابه الغالي. إن الاحتفاء بيوم الشهيد هو مناسبة لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن، وهو يوم عز وفخر ومجد، فالشهادة هي قمة البطولة والإقدام، وأرفع درجات التعبير عن الولاء والانتماء».

وأضافت: نقف اليوم وقفة إجلال واحترام لشهدائنا الأبرار، نتذكر رجالاً رفعوا بعزيمة الأبطال، التي لا تلين، راية الدفاع عن الحق والعدل، فقدموا أروع التضحيات وأسمى معاني البسالة والشموخ.. نستحضر في أذهاننا سيرة أسود بواسل زادت تضحياتهم أبناء الوطن وحدة وتماسكاً وصلابة، وجسدت أروع صور التلاحم بين القيادة وشعبها، وعززت قيم الانتماء للوطن الغالي والولاء للقيادة الرشيدة.

إن الوطن، قيادة وشعباً، لن ينسى أبداً أبناءه الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم في ميادين الحق والواجب وساحات الفخر، دفاعاً عن دولة الإمارات، وصوناً لسيادتها، وحماية لإنجازاتها، لتظل رايتنا دوماً عالية خفاقة.

وقالت: نعبّر في يوم الشهيد عن فخرنا واعتزازنا جميعاً بتضحيات الشهداء الأبرار من قواتنا المسلحة ومنتسبي وزارة الداخلية وكل الشهداء الذين قدموا حياتهم في سبيل الوطن وإرساء دعائم الأمن والأمان في دولة الإمارات.. رجال بواسل لم يأبهوا لموت قد يدركهم أو لخطر قد يحدق بهم، سالت دماؤهم الطاهرة في ساحات الجهاد وميادين البطولات والعزة والكرامة.

واختتمت بقولها: وسيبقى شهداء الوطن مصدر فخر واعتزاز للأجيال الحالية والقادمة، وستظل تضحياتهم أنشودة في حب الوطن.. ترنيمة مجد وفخار.. وطاقة إلهام لنا جميعاً للعمل والتفاني في سبيل استقرار الوطن ودفع عجلة التنمية للأمام والمضي قدماً بثبات للوصول إلى أعلى المراتب وتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة في أن نكون من بين الأفضل عالمياً.

تضحيات البواسل

وأحيت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ذكرى يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن الأبرار، بتنظيم فعالية في مبنى الإدارة الرئيسي، حضرها راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك، حيث بدأت بوقوف دقيقة دعاء صامت في تمام الساعة 11:30 صباحاً، متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ثم تم رفع علم الدولة مرفقاً بالسلام الوطني.

كما نظمت جمارك أبوظبي زيارة لموظفيها إلى واحة الكرامة، تجولوا خلالها في مختلف أجنحة الواحة مستمعين لشرح مفصل عن مرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبّر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، حيث اطلعوا على نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

يذكر أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

نبراس لا يخبو وميضه

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «إن شهداءنا أضفوا توهُّجاً على تاريخنا الإماراتي بتدوينهم أروع القصص عن التضحية والعطاء، واهبين أرواحهم صوناً لكرامة الوطن، ودفاعاً عن سياجه. ويمثّل احتفاؤنا بيوم الشهيد تكريماً لقيمة التضحيات الوطنية العظيمة التي قدّمها أولئك الرجال الشجعان الذين رحلوا بأجسادهم وبقيت ذكراهم خالدة أبداً في وجدان كل الإماراتيين»، مؤكداً أهمية القيم الرفيعة لهذه المناسبة الوطنية العظيمة التي تعكس تقدير القيادة الرشيدة وتكريمها العاليين للتضحيات البطولية التي قدمها شهداء الوطن الأوفياء، فضلاً عن احتضانها أسرهم التي تحظى برعاية استثنائية».

وأضاف: «نرفع اليوم أسمى آيات العرفان والامتنان إلى شهداء وطننا البواسل الذين ستظل مآثرهم نبراساً لا يخبو وميضه يحثنا على تقديم المزيد من الجهد والعطاء، وينير دربنا لمواصلة مسيرة البناء، وتجديد الولاء للوطن من أجل الحفاظ عليه حصناً منيعاً، وملاذاً آمناً لكل من يقيم على أرضه الكريمة».

فخر وعزة

ونظم بنك أبوظبي التجاري بمقره الرئيسي في أبوظبي فعالية الاحتفاء بيوم الشهيد تخليداً ووفاءً لتضحيات أبناء الإمارات من حماة الوطن، ووقف المشاركون أمام العلم دقيقة صمت ودعاء إجلالاً وإكباراً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، وعدد من أعضاء الإدارة العليا ومجموعة من موظفي البنك، وقام برفع العلم المدير الإقليمي في بنك أبوظبي التجاري، محمد علي حسن البلوشي، وهو من ذوي الشهداء الأبرار.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، بهذه المناسبة: «يمثل يوم الشهيد يوم الفخر والعزة والكرامة والشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي تأكيداً على حب الوطن والتضحية من أجله، وتعبيراً عن الامتنان والتقدير للشهداء الأبرار من أبناء الإمارات، الذين ستظل أسماؤهم مضيئة في تاريخ الوطن».

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