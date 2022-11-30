القرية العالمية تتزين بألوان علم الإمارات احتفالاً بعيد الاتحاد

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تحتفل القرية العالمية بعيد الاتحاد 51 لدولة الإمارات تحت شعار «معاً أكثر إشراقاً»، حيث ستتزين الوجهة بألوان علم دولة الإمارات، بينما تتزين أقواس ممشى الاحتفالات بنقش مقاطع من النشيد الوطني للدولة، وستظهر البوابات الرئيسية ومنطقة كرنفال بحلتها الاحتفالية وبألوان العلم المميزة، وسيكون الضيوف على موعد مع الألعاب النارية في التاسعة من كل مساء، والتي ستضيء سماء دبي بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستقبل القرية ضيوفها من 1-4 ديسمبر 2023 من الساعة الرابعة عصراً وحتى الواحدة منتصف الليل.

وأعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أنها أعدّت لضيوفها باقة من العروض الفنية والأنشطة الترفيهية المميزة بمناسبة عيد الاتحاد 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة من 1-4 ديسمبر 2023.

وسيتمكن ضيوف القرية العالمية من الاستمتاع بأجمل العروض الموسيقية التي ستقدمها أوركسترا خاصة مؤلفة من 33 موسيقياً موهوباً، سيؤدّون مجموعة مختارة من الأغاني التقليدية على خشبة المسرح الرئيسي، بما في ذلك النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة «عيشي بلادي»، كما سيقدّم عازفو الكمان والقيثارة مجموعة مختارة من الأغاني الإماراتية الشعبية احتفالاً باليوم الوطني للدولة، وسيستضيف المسرح الرئيسي عروضاً ثقافية تمثل الأجنحة الـ 27 في القرية العالمية، وذلك تجسيداً لروح المحبة والتسامح التي تتميز بها دولة الإمارات.

ويمكن للضيوف الحصول على تذكارات اليوم الوطني من أجنحة الإمارات، والصنعة ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إضافةً إلى تذوق ألذ النكهات في منافذ المأكولات الشعبية في جميع أنحاء القرية العالمية، التي تعد مكاناً رائعاً للعائلات للاستمتاع باحتفالات عطلة نهاية الأسبوع على نحو مميز.

أوركسترا اليوم الوطني

وستتيح القرية العالمية لضيوفها من مختلف الجنسيات فرصة التعرف على التراث والثقافة الإماراتية الحقيقية من خلال الفعاليات المقدمة والتي تناسب كل الأعمار، حيث يشارك العالم الإمارات عيدها 51 في جو من الألفة والبهجة في كل أرجاء القرية العالمية.

عزف الكمان

سيصعد عازف الكمان إلى المسرح الرئيسي يومياً وليُطرب الضيوف من كل الجنسيات بسيمفونياته الرائعة، حيث إن الموسيقى لغة كل الشعوب، إضافة إلى عازف القيثارة الساحر، إضافة إلى العروض الفنية التراثية والشعبية الخاصة بكل دولة التي تقام على مسرح الأجنحة المشاركة، كما يمكن للضيوف التعرف على الغرائب والعجائب التي تم جمعها من كل دول العالم في متحف ريبليز صدق أو لا تصدق الرائع.

يضم الموسم 27 للقرية العالمية أكثر من 40 ألف عرض عالمي متنوع في رحلة مشوقة لعالم الروائع، فهناك عروض الأطفال والعروض الثقافية والعروض المتجولة وعروض المسرح الرئيسية والعروض المشوقة والعروض الشيقة وألعاب خفة مذهلة وغير ذلك الكثير.

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