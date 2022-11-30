دبي تحتفل بعيد الاتحاد بجدول حافل بالفعاليات والجوائز حتى 11 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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تستعد دبي للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات مع مجموعة رائعة من الأمسيات الغنائية، وعروض الألعاب النارية المبهرة، وتجارب التسوق وتذوق الطعام الفريدة، والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى التي تقام في جميع أنحاء المدينة. ويأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفالات المميزة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بهذه المناسبة السعيدة داخل الإمارة في الفترة من 2 حتى 11 ديسمبر 2022.

وفي إطار ذلك، تُقام سهرة غنائية رائعة يوم 2 ديسمبر، يحييها نخبة من كبار الفنانين الإماراتيين والخليجيين، أبرزهم عيضة المنهالي وداليا مبارك، حيث يقدمان باقة من أشهر أغانيهما، بالإضافة إلى عروض حصرية أُعدّت خصّيصاً لهذه المناسبة الكبيرة. ويقام الحفل في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، ويمكن حجز ما تبقى من التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: dubai.platinumlist.net بأسعار تبدأ من 100 درهم، وستفتح الأبواب عند الساعة 6:30 مساءً، ليبدأ الحفل عند الساعة 8:30 مساءً .

وتتنوع الاحتفالات بعيد الاتحاد لدى دبي فستيفال سيتي مول، مع حفل موسيقي رائع يحييه الفنان فايز السعيد في تمام الساعة 8 مساءً، إلى جانب عرض "تخيل" (IMAGINE) وكذلك عرض الألعاب النارية بأسلوب لم يسبق له مثيل في تمام الساعة 9 مساءً، وبإمكان الجمهور الاستمتاع بالأجواء الموسيقية مع براعة دي جي بليس وعرضه المتميز في تمام الساعة 9:15 مساءً.

وفي سيتي ووك، تقدم النجمة الإماراتية شمّا حمدان حفلاً غنائيّاً لا يفوّت عند الساعة 8:30 مساءً في ساحة النافورة.

وهناك عرض رائع للألعاب النارية في ذي بوينت عند الساعة 9 مساءً، إلى جانب عروض أخرى في منطقة السيف، وذا بييتش مقابل جميرا بييتش ريزيدنس، وجزيرة بلوواترز في تمام الساعة 8 مساءً يوم 2 ديسيمبر.

وتتزيّن دبي بأبهى المجسمات الاحتفالية وتصميمات الإضاءة بألوان علم دولة الإمارات، ويمكن لقاء شخصيتي دبي المفضلتين مدهش ودانة في أي من الأماكن الشهيرة في المدينة، مثل: مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، وجيت أفينيو، وابن بطوطة مول، وذا سيركل، ونخيل مول، والخوانيج ووك، وسيتي سنتر ديرة، وريفرلاند دبي في دبي باركس آند ريزورتس.

واحتفالاً بعيد الاتحاد، تنظم مراكز التسوق والوجهات الأخرى العروض التراثية والترفيهية العائلية، وتقدم فرص الفوز بجوائز رائعة. وفي ذي بوينت، هناك عرض مذهل للألعاب النارية وعرض النافورة عند الساعة 9 مساءً يوم 2 ديسمبر، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية أخرى لكافة الصغار. ويمكن لمواطني الإمارات الذين يتسوقون بقيمة 300 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول أن يحصلوا على فرصة للفوز بتذكرتي سفر من العربية للطيران.

وفي ميركاتو مول يمكن للزوار الاستمتاع بعروض الترفيه الحية والأنشطة العائلية من 2 حتى 4 ديسمبر. أما في لا مير وذا بييتش الواقع مقابل جميرا بيتش ريزدنس فهناك عروض ترويجية حصرية وعروض ترفيه فلكلوري من الفترة 2 حتى 4 ديسمبر. وعند الشراء بما قيمته 200 درهم في المتاجر، باستثناء السوبر ماركت، في مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف في الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر، يمكن دخول سحب يومي لفرصة ربح 51000 نقطة "شير" (SHARE) والتي تبلغ قيمتها 5100 درهم.

ويمكن زيارة الخوانيج ووك، وبوكس بارك، ولاست إكزت الخوانيج للاستمتاع بالعروض الحصرية والأجواء الاحتفالية التي تقدمها خيمة ضيافة خاصة مع خدمة القهوة والتمور، وعرض الصقور وموسيقى فولكلورية من 2 حتى 4 ديسمبر. ولا تفوتوا موكب عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاص يوم 2 ديسمبر في بوكس بارك ولاست إكزت الخوانيج.

بالإضافة إلى العروض الحصرية والموسيقية في سيتي ووك من 2 حتى 4 ديسمبر، وفي ابن بطوطة مول توجد أنشطة ترفيهية لكافة للأطفال.

وتضفي تجارب الطعام الفريدة في جميع أنحاء المدينة بهجة على احتفالات الدولة. وفي 3 ديسمبر، تنظم سلسلة "فنادق روف" (Rove Hotels) بالتعاون مع "بروجكت تشيوالا" (Project Chaiwala) و"فراينغ بان أدفنشرز" (Frying Pan Adventures) جولة خاصة ضمن أجواء عائلية لتناول الطعام والشاي.

وتحتفل "تايم أوت ماركت دبي" (Time Out Market Dubai) بعيد الاتحاد برقصات تقليدية وأنشطة احتفالية للأطفال من 2 حتى 4 ديسمبر، وذلك في سوق البحار الجميل بوسط مدينة دبي، حيث يتوفر إفطار نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، ويقدم أيضاً مزيجاً رائعاً من المأكولات التي يختارها خبراء من محرري مجلة "تايم أوت" (Time Out).

وتقام مجموعة كبيرة من الفعاليات الرياضية والعائلية خلال احتفالات عيد الاتحاد. ولمحبي كرة قدم، هناك تجربة رائعة في مهرجان "بودكس فيفا" (Budx FIFA) للمشجعين في دبي هاربر، والذي يستمر حتى 18 ديسمبر. كما يمكنكم الانضمام إلى الإثارة خلال بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي في استاد "ذا سيفنز" من 1 حتى 3 ديسمبر، للقاء مئات فرق الرجبي الإقليمية والدولية. ويقام سباق سكيتشرز بيرفورمانس للجري يوم 2 ديسمبر في ميدان الغولف، ويشهد هذا التحدي المجتمعي تجمع العدائين من جميع الأعمار والقدرات، من المبتدئين إلى المحترفين، للاحتفال بعيد الاتحاد.

ومن 1 حتى 3 ديسمبر، ستستضيف ريفرلاند دبي في دبي باركس آند ريزورتس احتفالات خاصة بعيد الاتحاد بما في ذلك الخيام العربية مع رسم الحناء، والطهي الحي، والترفيه الفلكلوري.

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