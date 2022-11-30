سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية البحريني

المصدر: وام

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في أبوظبي، معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة.

واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين والتي تزداد قوة ورسوخاً في عهد القيادتين الحكيمتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والشرطية والمعلوماتية وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد المهندس حسين الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي، وعدد من الضباط.

كما حضر من الجانب البحريني العميد ناصر أحمد الجنيد المشرف العام على الإدارة العامة لشؤون وزارة الداخلية، والعميد محمد بن محمد بن دينه مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، والعميد عبدالعزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وعدد من الضباط.

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