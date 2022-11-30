"الوطنية لحقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

المصدر: وام

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عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل مع فرع الاستعراض الدوري الشامل التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العاصمة أبوظبي.

ركزت الورشة على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان و مساهماتها في تقارير الدول قيد الاستعراض.

تأتي ورشة العمل في إطار التعاون والشراكة بين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بعد الخلوة التنظيمية التي عقدها الجانبان في أكتوبر الماضي، ضمن المساعي المستمرة لتطوير آليات العمل الحقوقي في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس .

و عبرت سعادة فاطمة الكعبي نائبة رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان عن شكرها لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على استمرارية العمل المشترك و تبادل الخبرات التي تساهم بشكل كبير في تطوير الاستراتيجيات و الآليات التي تهدف لتعزيز و حماية حقوق الإنسان.



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