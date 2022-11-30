المستشفى الأمريكي في دبي ينقذ حياة سائح ويساعده على العودة إلى الوطن بأمان

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يسر المستشفى الأمريكي في دبي أن يشارك معكم قصة أخرى من قصص نجاحاته في إنقاذ الأرواح. خلال قضاء عطلته في دبي، أصيب سائح بالحمى وبألم حاد وانتفاخ في البطن. نُقل المريض على الفور بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الأمريكي في دبي حيث سارع الطبيب علي الفزاري، رئيس قسم الطب الداخلي، والفريق الطبي بمعاينة حالة المريض فوراً. ونظراً لخطورة حالته، نُقل المريض إلى وحدة العناية المركزة.

يقول الدكتور الفزاري "وصل المريض إلى المستشفى الأمريكي في دبي وهو يعاني من حمى وألم حاد في البطن. وأظهرت الفحوصات التي أجريناها له أنه يعاني من داء الكبد المزمن، ومن انتفاخ في البطن. كما أظهرت التحاليل والفحوصات الإضافية إصابته بالتهاب الصفاق الجرثومي العفوي الناجم عن عدوى في سوائل البطن."

وأوضح الدكتور الفزاري أن هذه الحالة تؤثر عادة على الأشخاص المصابين بمرض كبدي مزمن، مما يسبب تراكم السوائل في تجويف البطن (استسقاء البطن)، ويتحول السائل المتجمّع إلى وسط مناسب لتكاثر البكتيريا، ما يسبب عدوى باطنية خطيرة قد تكون قاتلة.

وأضاف الدكتور الفزاري "بدأنا على الفور بإعطاء المريض المضادات الحيوية وغيرها من العلاجات الداعمة، وأجرينا للمريض البزل العلاجي (سحب السائل الاستقسائي)، ما ساعد على شفاء المريض خلال فترة قصيرة". وقد ساعد التدخل في الوقت المناسب والعلاج الداعم المنقذ للحياة الذي أجراه المستشفى الأمريكي في دبي المريض على استعادة عافيته والعودة إلى الوطن بأمان.

تقول زوجة المريض "بدأت عطلتنا في دبي صباح الثلاثاء، ومع صباح الجمعة، كانت حالة مايكل الصحية حرجة ويحتاج إلى مساعدة طبية عاجلة. أثناء نقله إلى المستشفى في سيارة الإسعاف، كنت في حيرة ولم أعرف ماذا أفعل؛ فأنا في بلد أجنبي".

ومع ذلك، شعرت الزوجة بالراحة عندما أخبرها طاقم الإسعاف أنهم متوجهون نحو المستشفى الأمريكي في دبي. "وصلنا إلى غرفة الطوارئ حيث سارع الأطباء والطاقم الطبي بإجراء اللازم فوراً. حيث تم تشخيصه بوجود إنتان، وبتراكم كمية كبيرة من السوائل في بطنه. ونظراً لأن حالته الطبية كانت حرجة جداً وتشكل خطراً على حياته، سارع الأطباء بإدخاله إلى وحدة العناية المركزة".

أعرب المريض، مايكل، عن امتنانه وشكره للمستشفى الأمريكي في دبي لإنقاذ حياته حيث قال، "أشكر الجميع في المستشفى الأمريكي على دعمهم ورعايتهم لي."

الدكتور علي الفزاري هو استشاري إماراتي متخصص في أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد، وهو مساعد رئيس الإدارة ورئيس قسم الطب الداخلي في المستشفى الأمريكي في دبي. الدكتور الفزاري حاصل على شهادة البورد، وتقلى تدريبه في كندا كاستشاري أمراض الجهاز الهضمي، وهو محاضر في الطب السريري، وأكمل تدريبه في الطب الداخلي في جامعة دالهوسي في هاليفاكس بكندا، كما تابع تدريب الزمالة المتخصصة في طب أمراض الجهاز الهضمي في جامعة أوتاوا بكندا.

يفخر المستشفى الأمريكي في دبي بأطبائه الإماراتيين وفريقه متعدد التخصصات من المهنيين الطبيين الذين يقدمون رعاية طبية عالمية المستوى للمرضى في المنطقة وخارجها. وتأتي خدمات المستشفى وخبراته دعماً لدبي والإمارات العربية المتحدة كوجهة طبية يختارها الناس من جميع أنحاء العالم.

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