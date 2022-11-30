رئيس الدولة: نستذكر بفخر أولئك الذين بذلوا أرواحهم من أجل عزة الإمارات وكرامتها

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أننا نستمد الدروس والعبر من السيرة العطرة لشهداء الوطن الأبرار، ونستذكر بفخر وعرفان ووفاء كوكبة من أشجع أبناء الوطن وأنبلهم، أولئك الذين بذلوا أرواحهم من أجل عزة الإمارات وكرامتها وخلدوا أسماءهم في أنصع صفحات مجدها، مضيفاً سموه أن تضحياتهم جسدت المعدن الأصيل لشعبنا عبر التاريخ. رحم الله الشهداء وبارك في أهلهم وذويهم وحفظ بلدنا وأدام عزها ومنعتها.

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