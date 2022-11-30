مجانية المواقف في الشارقة 3 أيام باستثناء تلك الخاضعة للرسوم طوال الأسبوع

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أعلنت بلدية الشارقة عن اعفاء المواقف العامة من الرسوم، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، اعتباراً من الأول من الاول من ديسمبر الى الثالث منه.

وبينت بلدية الشارقة أنه يستثنى من ذلك القرار المواقف العامة الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية والتي يمكن التعرف عليها من خلال اللوحة الارشادية الزرقاء.

كما حددت بلدية مدينة الشارقة سابقاً عدداً من السلوكيات الشائعة التي يجب تجنبها عند الاستفادة من خدمة المواقف العامة وحثت الجمهور على ضرورة التعاون معها من خلال الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في تنظيم عمل المواقف العامة الخاضعة للرسوم في كافة مناطق مدينة الشارقة، حيث تحرص البلدية على توعية الجمهور بشكل دائم في كافة مجالات العمل البلدي وتسعى بشكل مستمر إلى توضيح السلوكيات السلبية التي يجب الابتعاد عنها للمساهمة في تعزيز المظهر الجمالي والحضاري للإمارة.

وأبرز السلوكيات الخاطئة التي حددتها البلدية ، هي حجز أكثر من موقف؛ إذ تتوجب إتاحة الفرصة أمام مستخدمين آخرين لاستخدام المواقف، وعرقلة السير بالوقوف خلف المركبات، والوقوف خلف الحاويات المخصصة للقمامة، والوقوف في مواقف الحافلات ، حيث يؤدي هذا الأمر إلى إعاقة حركة صعود ونزول الركاب، والوقوف في المناطق الممنوعة أو المخططة، والوقوف فوق الرصيف لما يشكله ذلك من خطر على المارة، والوقوف في الساحات الترابية المغلقة، والوقوف على منحنيات الطرق، وكذلك الوقوف ضمن الارتداد الحكومي للبنايات، والوقوف في المواقف الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة (دون تصريح يخول ذلك).

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