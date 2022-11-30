ضمن مبادرة "فرجت".. "دبي الإسلامي" يقدم 4.35 مليون درهم دعماً لصندوق الفرج

المصدر: وام

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قدم بنك دبي الإسلامي مساهمة خيرية إنسانية من خلال تبرعه لصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بمبلغ (4,350,000) درهم ضمن مبادرة "فرجت"، أسهمت في الإفراج عن (35) نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، وذلك تزامناً مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الواحد والخمسين.

وأكد سعادة خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، أن الجهود متواصلة ضمن مسيرة العطاء والخير الإماراتية من خلال المبادرات المستمرة، والتي تؤكد تضامن المجتمع الإماراتي ومؤسساته الوطنية، وحرصهم برؤية قيادته الرشيدة على نهج العطاء والخير والتسامح والتضامن والتكافل الاجتماعي.

وأعرب عن شكره وتقديره لمساهمات ومبادرات بنك دبي الإسلامي المتواصلة، ودعمهم لبرامج صندوق الفرج من خلال المبادرات المجتمعية المشتركة، والتي أسهمت منذ إطلاقها في الإفراج والتسهيل على المئات من النزلاء المعسرين.

من جهته أكد بنك دبي الإسلامي - في بيان له - حرصه على الدور المجتمعي للمؤسسة، والشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية في سبيل تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، والقيام بالواجب برعاية ودعم جهود العطاء ومسيرة الخير الإماراتية وتقديم العون للمحتاجين.

وأشار إلى استمرار الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية من خلال مبادرات مشتركة تعزز العمل التكافلي المجتمعي وخاصة فيما يتعلق بدعم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة، وجهود إعادة تأهليهم وعودتهم للمجتمع أفراداً صالحين ومنتجين.

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