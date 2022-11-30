ولي عهد الشارقة: شهداؤنا قدموا أغلى ما يملكون في سبيل الوطن

المصدر: الشارقة - وام

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قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، إن بلادنا تحتفي في الـ30 من نوفمبر من كل عام بيوم مهم، خصص للشهداء الذين لم يتوانوا عن تقديم أغلى ما يملكون في سبيل الوطن والدفاع عن العرض والأرض.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق الـ30 من نوفمبر من كل عام، إنه لا بد لنا وبلادنا تنعم بكافة مقومات الحياة، والتقدم والازدهار، من أن نذكر بشيء من الوفاء الذين خطت أسماؤهم وسيرهم بأحرف من نور في سجل الفداء للوطن وقدموا أرواحهم في سبيل رفعته والذود عن حياضه.

مواقف

وفي ما يلي نص الكلمة: تحتفي بلادنا في الـ30 من نوفمبر من كل عام بيوم مهم، خصص للشهداء الذين لم يتوانوا عن تقديم أغلى ما يملكون في سبيل الوطن والدفاع عن العرض والأرض، نترحم عليهم جميعاً في كافة ميادين العمل والعطاء، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً. لا بد لنا وبلادنا تنعم بكافة مقومات الحياة، والتقدم والازدهار، من أن نذكر بشيء من الوفاء الذين خطت أسماؤهم وسيرهم بأحرف من نور في سجل الفداء للوطن وقدموا أرواحهم في سبيل رفعته والذود عن حياضه فكانوا أبطالاً تشهد لهم الميادين بالمواقف الشجاعة والثبات على الحق وتقديم عمل الخير والمبادرات الإنسانية.

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