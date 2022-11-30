17 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة تعفي 1214 مواطناً من مديوناتهم

المصدر: أبوظبي - وام

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» قيام 17 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة تمويل بإعفاء 1214 مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 536 مليوناً و230 ألف درهم.

وبهذه المناسبة، قال معالي جبر محمد غانم السويدي وزير دولة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة: إن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، الذي جعل من سعادة المواطن وتحسين مستوى معيشته والتفاعل الإيجابي مع مشاكله وتعزيز أسباب الاستقرار الأسري والمجتمعي، أولوية رئيسية وهدفاً أساسياً، وذلك انطلاقاً من إيمان سموه بالدور المحوري للمواطن في تحقيق أهداف الوطن التنموية وطموحاته وصنع نهضته.

وأضاف السويدي أن إعفاء هذا العدد من المواطنين من مديونياتهم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المواطن في كل الظروف وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعه ووطنه، معبراً عن شكره وتقديره للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية المشاركة في هذه المبادرة، لما أبدته من تعاون كبير وشعور وطني بالمسؤولية تجاه المجتمع.

دور

ونوه معالي جبر محمد غانم السويدي بالدور المهم الذي يقوم به «صندوق معالجة الديون المتعثرة» منذ إنشائه، مشيراً إلى أن الصندوق سيواصل دوره الوطني بدعم توجهات القيادة الرشيدة وتعاون مختلف المؤسسات في الدولة.

وتشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة 17 بنكاً ومصرفاً وشركة تمويل وهي: بنك أبوظبي الأول، ومجموعة بنك أبوظبي التجاري، ومصرف الهلال، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى بنك رأس الخيمة الوطني، وHSBC، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني، والبنك العربي المتحد.

ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وأملاك للتمويل إلى جانب ستاندر تشارترد بنك، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك الإمارات الإسلامي وبنك أم القوين الوطني. وأكد مسؤولو هذه البنوك والمصارف والمؤسسات المالية اعتزازهم بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية لمصلحة المجتمع، مشيرين إلى أن صندوق معالجة الديون المتعثرة يقوم بدور إيجابي وعبروا عن حرصهم على التعاون مع الصندوق في أداء رسالته المهمة تجاه الوطن.

رؤى

وقالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: إن صندوق معالجة الديون المتعثرة يعد خير تجسيد لرؤى قيادتنا الحكيمة لتلبية جميع احتياجات مواطني الدولة وضمان العيش الكريم لهم الأمر الذي ينعكس بشكل ملموس على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن بنك أبوظبي الأول كان في طليعة المؤسسات الوطنية المساهمة في هذه المبادرة السامية لدعم المواطنين والتخفيف من أعبائهم.

التزام

وتعليقاً على مشاركة البنك في المبادرة، قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: انطلاقاً من التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المجتمعية وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، نحرص دائماً في مجموعة بنك أبوظبي التجاري على المساهمة الفاعلة في مختلف المبادرات الحكومية وفي مقدمتها مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين لما لها من أثر إيجابي على حياتهم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لعائلاتهم.

وأضاف أن المجموعة تهدف من خلال تجديد الالتزام بهذه المبادرة السامية إلى الإسهام في التغلب على التحديات التي يواجهها المواطنون المتعثرون من أصحاب الدخل المحدود من خلال إعادة جدولة ديونهم.

مساهمة

وأعلن «بنك المشرق» إسهامه مجدداً في دعم «صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين» بهدف تقديم العون للمواطنين المتعثرين عن سداد ديونهم المستحقة، مشيراً إلى أنه في إطار التزامه المتواصل بالمشاركة في هذه المبادرة النبيلة سيتنازل المشرق عن ديون بقيمة 90.16 مليون درهم إماراتي مستحقة على 124 إماراتياً.

قيم

وبدوره، قال هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: لطالما حرصت القيادة الرشيدة على ترسيخ قيم التسامح وتحقيق السعادة لمواطنيها والارتقاء بجودة حياتهم، مشيراً إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي يفخران بالانتماء إلى إرثها العريق.

ومن جهته، أكد ناصر العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، استمرار المصرف في الإسهام وللعام السابع على التوالي في «مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة» لعام 2022 من خلال إعفاء أكثر من 140 متعاملاً من المواطنين من ديونهم.

مؤكداً أن التعاون المستمر بين صندوق معالجة الديون المتعثرة والمصارف الوطنية يعزز الثقة والمصداقية بالقطاع المصرفي في الدولة ويؤكد روح المسؤولية المجتمعية لدى المصارف الوطنية من خلال تبنيها للمبادرات الخيرية والإنسانية لما فيه مصلحة مواطني الدولة.

ومن جهته، قال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: يسرنا المساهمة بدعم مبادرات حكومة دولة الإمارات وصندوق معالجة الديون المتعثرة للعام الخامس على التوالي، وكلنا أمل في أن يساعد التزامنا المتواصل هذا في إحداث فارق دائم في حياة الأشخاص الذين يعانون ظروفاً صعبة في هذه الأوقات المليئة بالتحديات الصعبة.

تنمية

وفي تعليقه بشأن مساهمة البنك، قال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 51 وحرصاً على رغبتنا بالمشاركة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، يسعدنا في البنك العربي المتحد تأكيد مواصلة سعينا للإسهام في التغلب على التحديات التي يواجهها بعض المواطنين في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية وتخفيف أعبائهم المعيشية ومساندتهم في تأمين العيش الكريم.

ومن جانبه، أشاد محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، بالدور الوطني الذي تقوم به مبادرة صندوق معالجة الديون للمواطنين بإسقاط الديون المتعثرة للمواطنين.

وأكد محمد عبدالله حرص مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي والإدارة التنفيذية على الاستمرار في دعم المبادرة إيماناً من المصرف بالقيمة الإنسانية النبيلة التي تمثلها المبادرة والتي تضاف إلى قائمة المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة طوال 51 عاماً.

رفاه

وأكد الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: التزام البنك بالإسهام في تأمين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لفئات المجتمع كافة، ومن هذا المنطلق فإنه يسعدنا أن ندعم هذه المبادرة. ومن جانبه قال عارف الهرمي البستكي الرئيس التنفيذي لأملاك للتمويل:

نجدد التزامنا بدعم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى مساندة المواطنين وضمان العيش الكريم لهم من خلال مساهمة شركة أملاك للسنة الثانية على التوالي في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة. وفي معرض تعليقها على مبادرة بنك ستاندرد تشارترد قالت رولا أبو منه الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة:

سعداء بمشاركتنا في هذه المبادرة الكريمة التي تتماشى مع نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم الأمر الذي يضمن حياة كريمة للمواطن وأسرته.

استقرار

كما قال غراهام فيتزجيرالد الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية: حريصون على المشاركة في مختلف المبادرات الحكومية التي تهدف على تأمين مقومات الحياة الكريمة لمواطني دولة الإمارات والاهتمام بتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والذي تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع.

وتعليقاً على مساهمة البنك، قال عدنان العوضي الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: يتشرف البنك بالمشاركة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، تماشياً مع النهج الراسخ للقيادة الرشيدة في تعزيز الرعاية والاهتمام بمواطنيها لتفتح أمامهم الفرص لحياة مستقرة وحرصها المتواصل على توفير جميع احتياجاتهم للمشاركة الفعالة في المجتمع والمساهمة الإيجابية في مسيرة تنميته.

وأكد راحيل أحمد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، تقدير بنك رأس الخيمة الوطني أهمية المبادرة التي تهدف إلى مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المنخفض في تسوية قروضهم، مشيراً إلى أن البنك يواصل العمل مع صندوق معالجة الديون المتعثرة ومع المتعاملين لإيجاد الطرق المناسبة للمساعدة على تخفيف عبء الديون.

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