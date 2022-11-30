عبد الله بن زايد: يوم للتأكيد على تلاحمنا

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنه في هذا اليوم العظيم، يوم الشهيد نقف جميعاً تحية تقدير وإجلال لشهداء الوطن الأبرار، أبناء الإمارات البواسل، الذين جادوا بأرواحهم الغالية في سبيل أن تظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة عالية خفاقة تعبر بجلاء عن وطن الإرادة والعزيمة، وطن الخير والحق، وطن الأمل والسلام.

وأضاف سموه في كلمة عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد: إن الـ 30 من نوفمبر هو يوم نؤكد خلاله على قوة وحدتنا وتلاحمنا، قيادة وحكومة وشعباً من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، وستظل تضحيات شهداء الوطن الأبرار خالدة في ذاكرة التاريخ، نستقي منها الدروس والعبر في حب الوطن..

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