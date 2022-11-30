هزاع بن زايد: شهداؤنا الكلمة الصادحة بالحق والخير

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أنه في يوم الشهيد، نقف جميعاً بكل إجلال وتوقير، أمام أغلى التضحيات وأعز معاني العطاء وأسمى قيم الوفاء والولاء، التي جسدها فرسان عاهدوا ربهم ووطنهم وقيادتهم على بذل أغلى ما يملكونه، نفوسهم النقية وأرواحهم الطاهرة، صوناً للوطن وذوداً عن حياضه.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد، إن القيم النبيلة التي حملها أولئك الشباب بكل أمانة وإخلاص، تظل نبراساً هادياً لنا وللأجيال القادمة، فهم المدرسة والقدوة، وهم النخبة والطليعة، وهم الكلمة الصادحة بالحق والخير والهوية الوطنية والانتماء.

وقال سموه: في يوم الشهيد، هذا اليوم المجيد، والذكرى العطرة الخالدة، نقف جميعاً بكل إجلال وتوقير، أمام أغلى التضحيات وأعز معاني العطاء وأسمى قيم الوفاء والولاء، تلك التي جسدها فرسان عاهدوا ربهم ووطنهم وقيادتهم على بذل أغلى ما يملكونه، نفوسهم النقية وأرواحهم الطاهرة، صوناً للوطن وذوداً عن حياضه وإعلاءً لرايته.

وتابع سموه: إن القيم النبيلة التي حملها أولئك الشباب بكل أمانة وإخلاص، تظل نبراساً هادياً لنا وللأجيال القادمة، فهم المدرسة والقدوة، وهم النخبة والطليعة، وهم الكلمة الصادحة بالحق والخير والهوية الوطنية والانتماء، وإذ نؤدي لهم اليوم، ونحن نستعد لإحياء عيد الاتحاد، تحية الشكر والتقدير، فإننا نجدد عهدنا لهم ولعوائلهم وأهلهم ورفاقهم، بألا ننسى عظيم تضحياتهم وجليل أعمالهم، وأن تظل سيرتهم الحسنة أسوة لنا في كل خطوة نخطوها على درب المضي بالوطن قدماً إلى ذرى التقدم والعزة والازدهار.

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