رئيس الدولة يبحث مع حمدان ومكتوم بن محمد مسيرة الوطن وشؤون المواطنين

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس - في مجلس قصر البحر - سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وتبادل سموهم - خلال اللقاء - الأحاديث الودية الأخوية، والتي تتعلق بمسيرة الوطن المباركة وشؤون المواطن، وكل ما من شأنه الارتقاء بجودة حياة المجتمع وسعادته.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات.

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