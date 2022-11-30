حمدان بن زايد:ملاحم أبطالنا ستبقى حاضرة في الأذهان

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن «يوم الشهيد» مناسبة وطنية تعبر فيها دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً عن فخرها وتقديرها واعتزازها بعطاء وتضحيات شهدائها الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الغالية من أجل رفعة ومكانة الوطن وعلو شأنه بين الأمم.

وقال سموه في كلمة له عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد: إن ملاحم أبطالنا ستبقى حاضرة في الأذهان لأجيال وخالدة في صفحات تاريخ دولتنا وستظل نبراساً يضيء لنا الدرب نحو مستقبل أفضل ودروساً نتعلم منها ونعلم بها أجيالنا القادمة أسمى معاني الإخلاص والتفاني في العمل الوطني.

وأشار إلى أن تكريم القيادة لهم ولأسرهم يؤكد أن ذكراهم الغالية ستبقى حية لدى جميع أبناء الوطن وأن الاحتفاء بذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة حماية للوطن وفداء للواجب ما هو إلا رسالة شكر وتقدير لما قدموه من تضحيات فجسدوا قيم البذل والعطاء ومنحوا شعب الإمارات القوة والعزة فهنيئاً لهم مكانتهم عند الله وفي قلوب أبناء الإمارات قيادة وشعباً.

رسالة

وقال سموه: في هذا اليوم الذي نكرم تضحيات وعطاء وبذل الشهداء الأبرار الذين وهبوا أرواحهم فداء للإمارات فإننا نبعث برسالة تقدير إلى أسر الشهداء وذويهم الذين جسدوا في مواقفهم معنى الوفاء والانتماء لهذا الوطن. وأضاف سموه: رحم الله شهداء الإمارات وجزاهم الله وأهلهم عنا خير الجزاء والذين سنبقى على دربهم وعلى العهد خلف قيادتنا الرشيدة للحفاظ على المكتسبات والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في سبيل رفعة دولتنا.

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