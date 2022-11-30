سيف بن زايد ووزير الداخلية التركي يستعرضان تعزيز التعاون الأمني

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في أبوظبي سليمان صويلو وزير الداخلية التركي والوفد المرافق. وتم خلال اللقاء مناقشة آفاق تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تحقيق رؤية وتوجيهات قيادة البلدين في تحقيق مصالحهما المشتركة، ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة. وحرصاً من الطرفين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وتركيا، أطلق سموه والوزير الضيف على هامش الاجتماع الحوار الاستراتيجي الشرطي بين وزارتي داخلية البلدين.

وبجانب تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين، يهدف الحوار الاستراتيجي الشرطي إلى دعم الازدهار الذي يشهده البلدان والتسهيل على مواطني الدولتين في القيام بمصالحهم وأعمالهم وتوفير البيئة الآمنة اللازمة لتحقيق ذلك. ويأتي إطلاق الحوار الاستراتيجي دليلاً على الجهود المبذولة من البلدين الصديقين في توطيد الشراكة الاستراتيجية، ويعزز من تبادل الخبرات والممارسات والمعارف في المجالات الشرطية، وسبل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

وقال سموه عبر «تويتر»: سعدت بلقاء معالي سليمان صويلو وزير الداخلية بجمهورية تركيا الصديقة وناقشنا المستجدات والتحديات الإقليمية والدولية، وأطلقنا الحوار الاستراتيجي الشرطي لتعزيز التعاون في المجالات الأمنية وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد استقبل الوزير الضيف في مطار البطين بأبوظبي لدى وصوله أرض الإمارات في زيارته الرسمية.

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