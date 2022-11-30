ولي عهد عجمان: تضحيات شهداء الوطن علامة خالدة

المصدر: عجمان - وام

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن تضحيات شهداء الوطن علامة خالدة ومضيئة في تاريخ الإمارات، وبين سموه أن يوم الشهيد مناسبة نذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز والعرفان شهداء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدين والوطن والحق والشرعية.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد، أن قيم التضحية والشهادة في سبيل الوطن والعزة والكرامة ما هي إلا موروث خالد عن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهج القادة المؤسسين توارثناها جيلاً بعد جيل في ظل قيادتنا الرشيدة.

تقدير

وقال سموه: يوم الشهيد مناسبة نذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز والعرفان شهداء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدين والوطن والحق والشرعية وجسدوا الوطنية في أبهى صورها وضربوا المثل في التضحية. وهو مناسبة أيضاً للتعبير عن تقدير الإمارات قيادة وشعباً لتلك التضحيات وعرفاناً بما جادوا به فداءً لوطنهم وأهلهم، فاستحقوا كل الإجلال والإكبار.

وتابع سموه: إن قيم التضحية والشهادة في سبيل الوطن والعزة والكرامة ما هي إلا موروث خالد عن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهج القادة المؤسسين توارثناها جيلاً بعد جيل في ظل قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة بالاحتفاء سنوياً بذكرى الشهداء وتكريمهم في يوم للمجد والبطولة والفداء والانتماء للوطن.

علامة خالدة

وتابع سموه: إن تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى خالدة في صفحات التاريخ وذاكرة الوطن وعلامة خالدة ومضيئة في تاريخ دولتنا، ومحفورة في نفوس وقلوب شعب الإمارات، تستلهم الأجيال القادمة منها مفاهيم التضحية في سبيل الوطن والتفاني من أجل أمنه واستقراره ورخائه.

وأضاف سموه: يوم الشهيد هو يوم للوطن، يوم للفخر لكل مواطن ومقيم بأبطال بذلوا أرواحهم لنحيا بأمان، ويوم يرسخ قيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء ويزيد شعبنا الأبي مزيداً من الترابط والتماسك والانسجام والإصرار على مواصلة مسيرة الخير والعطاء والنماء والرخاء والازدهار لتظل الإمارات دوماً مثالاً ورمزاً للتنمية، والرفاه، والسعادة.

صبر

واختتم سموه: في هذه المناسبة الخالدة نقدم التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار، الذين كانوا صمام أمان لكل عدوان يتربص بهذه الأرض الطيبة ونسأل الله أن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يحفظ أبناءهم وذويهم وأهلهم على صبرهم وثباتهم وفخرهم واعتزازهم بشهدائهم، وأن يحفظ الله قيادتنا الرشيدة وشعبنا وجنودنا في ساحات الحق والواجب والشرف.

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