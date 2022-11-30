ولي عهد رأس الخيمة: مناسبة تاريخية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد سمو محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية تاريخية خالدة، نحتفي فيها بكوكبة من شهداء الوطن الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، لتظل راية دولة الإمارات عالية خفاقة.

وأضاف سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن، بمناسبة يوم الشهيد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لن تنسى أبناءها البررة، الذين قدموا أسمى صور التضحية والفداء للوطن.

كوكبة

وقال سموه : يشكل يوم الشهيد، الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام مناسبة، وطنية تاريخية خالدة، نحتفي بكوكبة من شهداء الوطن الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، لتظل راية دولة الإمارات عالية خفاقة، تزهر بالإنجازات الوطنية الرائدة، وتعبّر بجلاء عن وطن العزة والمنعة.

وأضاف سموه: تجسد بطولات وتضحيات شهداء الوطن البواسل، أسمى صور الوفاء والإخلاص والانتماء للوطن، فشهداؤنا قناديل النور التي أضاءت للأجيال القادمة دروب الريادة والتميز في المجالات كافة.

وتابع سموه: إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لن تنسى أبناءها البررة، الذين قدموا أسمى صور التضحية والفداء للوطن، وجسدوا قوة وعزة الإمارات، التي ستبقى على الدوام رمزاً للإرادة والعزيمة، وعنواناً للنجاح والإنجاز، ونصيرة لقيم الخير والتسامح والتعايش في العالم أجمع.

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