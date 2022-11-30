منصور بن زايد:ذكرى الأبطال ستبقى حية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أن ذكرى شهدائنا الأبطال ستبقى حية في ذاكرة الأجيال وراسخة في قلوبهم.

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد: إن الـ 30 من نوفمبر، يوم نجدد فيه مشاعر الانتماء للوطن، والولاء التام للقيادة الرشيدة، ونعبر فيه عن تقديرنا لتضحيات من استشهدوا في سبيل الوطن ومجده ورفعته، ونؤكد أننا على كامل الجاهزية لحماية دولتنا الاتحادية، التي أسّسها آباؤنا على قيم التضحية.

وقال سموه: نخلد في هذا اليوم، نحن أبناء هذه الأرض المعطاء، ذكرى آبائنا وإخواننا الأبطال الذين بذلوا الأرواح الغالية، وقدموا الدماء الزكية، دفاعاً عن الوطن، وحماية لسيادته، وسعياً لأن تبقى راية مجده عالية خفاقة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم القبول الحسن، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يوفق أسرهم وأبناءهم، الذين يحظون بالعناية الشاملة والرعاية الكاملة من الدولة ممثلة في قائدها ورئيسها، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

مشاعر الانتماء

وتابع سموه: إن الـ 30 من نوفمبر، يوم نجدد فيه، مشاعر الانتماء للوطن، والولاء التام للقيادة ، ونعبر فيه عن تقديرنا لتضحيات من استشهدوا في سبيل الوطن، مؤكدين قوة مجتمعنا وتضامن أبنائه، وستبقى ذكرى شهدائنا الأبطال حية في ذاكرة الأجيال وراسخة في قلوبهم، ونؤكد بأننا على كامل الجاهزية لحماية دولتنا الاتحادية، التي أسسها آباؤنا على قيم التضحية والعطاء والإخلاص.

واختتم سموه: تغمد الله شهداءنا برحمته، وأسكنهم الفردوس الأعلى، فقد صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه، ونعاهدهم أن نظل أوفياء للقيم التي استشهدوا إعلاءً لها ودفاعاً عنها، وأن نعمل على أن يظل هذا الوطن بيتاً موحداً متحداً.

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