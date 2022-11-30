سيف بن زايد: أحياء في ذاكرة الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن «يوم الشهيد» مناسبة جليلة نستذكر فيها شهداء الإمارات الأبرار، فهم أحياء عند ربهم، وأحياء في قلوبنا، وأحياء في ذاكرة الوطن وأجياله، والوفاء لشهداء الحق مستمر، وهو ما أكده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقوله: ستبقى أسماء شهدائنا الأبطال من العسكريين والمدنيين، في كل زمان ومكان، رمزاً لصفحات مجيدة في تاريخنا، ومهما مرت السنوات تزداد ذكراهم توهجاً وإشراقاً، ويزداد حرصنا على تخليد هذه الذكرى وإبقائها حية في ذاكرة الإمارات وشعبها.

وقال سموه في كلمة وجهها إلى مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد: إن شهداءنا سطروا بدمائهم الزكية معاني حب الوطن بحروف من نور الإنسانية، وبتضحياتهم الباسلة سجلوا حكايات المجد ومآثر البطولات، فكانوا مصابيح منيرة أضاءت دروب العزة والكرامة، دفاعاً عن الوطن ونصرة للعدل والحق، لتظل رايتنا عالية خفاقة، ورمزاً للعزة والشموخ، في ظل القيادة الملهمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يعاضده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

عطاء

وأكد سموه أن عطاء الشهداء ليس بعده عطاء، فعندهم تقف الكلمات إجلالاً وإكباراً، لما بذلوه من أرواح فداءً للوطن وقيادته الرشيدة، فهاماتهم لم تنحنِ أمام مسؤولياتهم التاريخية التي حملوها على أكتاف قوية لأداء الواجب في شتى الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية، فكانوا القدوة المشرفة للأجيال في التضحية والوفاء.

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