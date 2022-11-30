راشد النعيمي: شهداء الإمارات مصدر إلهام ورمز للولاء

المصدر: دبي - وام

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن الاحتفال بيوم الشهيد، يعد مناسبة نقف فيها وقفة إجلال وإكبار وتقدير، أمام تضحيات شهدائنا الأبرار، ونعبّر عن تقديرنا لما قدموه من أجل دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها وشعبها وتاريخها، فقد كانوا درع الوطن وسّده المنيع.

وقال: بهذه المناسبة، نجدد عهد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسنبقى مستعدين دائماً للدفاع عن وطننا وقيم شعبنا، شعب المحبة والسلام والتعايش.

وأضاف: إن شهداء الإمارات مصدر إلهام لنا، وللأجيال الجديدة، فهم رمز الولاء والوفاء والوطنية، لأنهم ضحوا بأغلى ما عندهم، فداء للوطن وتاريخه وقيمه الإنسانية العظيمة، وهم أوسمة فخر تزين صدورنا، وتطرز تاريخنا بالمجد.

واعتبر الشيخ راشد، أن احتفالية يوم الشهيد، لها رمزية كبيرة في نفوسنا، نعبر من خلالها عن اعتزازنا بما قدمه الشهداء، كما أن هذه الذكرى الخالدة، تزيد من قدراتنا على مواجهة التحديات للحفاظ على المنجزات التي حققتها دولتنا منذ تأسيسها، وهي فرصة أيضاً لإظهار تلاحمنا ووقوفنا خلف قيادتنا.

وأكد أن الاحتفال بيوم الشهيد، يمدنا بطاقات إيجابية.

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