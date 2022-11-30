مسؤولون: نستخلص من سيرة شهداء قواتنا المسلحة البذل والعطاء

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد مسؤولون أن ذكرى شهداء قواتنا المسلحة الأبرار، وأمجادهم وسيرتهم العطرة، ستظل خالدة، نستذكر تضحياتهم النبيلة، ونستخلص من سيرتهم العطرة، قيم البذل والعطاء والوفاء، وحب الوطن، وفداؤه بالغالي والنفيس.

ورفعوا بمناسبة يوم الشهيد، أسمى آيات الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي رسَّخت الأصالة والاعتراف بالجميل، عبر تخصيص يوم للشهيد، ورعاية أسر الشهداء وأبنائهم، في صورة تُجسد التلاحم بين القيادة والشعب.

وأكد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، أن تضحيات شهدائنا الأبرار، الذين بذلوا أغلى ما لديهم في سبيل الدفاع عن الوطن، والذود عن حماه، وصون مكتسباته، ستبقى خالدة في ذاكرتنا ووجداننا.

وقال معاليه: «نستحضر في هذه المناسبة، ذكرى أبطال الإمارات الأبرار، ونقف إجلالاً وإكباراً لشجاعتهم، وعظيم ما قدموه في ميادين العز والكرامة، في سبيل أن تبقى راية الإمارات خفاقة، وحفظ أمنها وأمانها».

وذكر معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أن يوم الشهيد، يجسد أسمى معاني العزة والكرامة، ومبادئ الولاء والوفاء للوطن والقيادة الرشيدة.

وقال إن يوم الشهيد، هو الذكرى الوطنية المجيدة، التي نستذكر فيها تضحيات وبطولات ومآثر أبناء الإمارات، الذين جادوا بأغلى ما يملكون لحماية الوطن، وصون أمنه ومكتسباته، ورووا الأرض بدمائهم الطاهرة الزكية، بعد أن لبّوا نداء الواجب لحماية الوطن والجار، وإعادة الحق إلى أهله.

وتحدثت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، أن 30 نوفمبر، يوم وطني جليل، يعبر فيه قادة الوطن والشعب الإماراتي والمقيمون على هذه الأرض المعطاءة، عن تقديرهم لتضحيات الشهداء وأبطال الوطن البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن التراب الإماراتي.

وشددت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، على أن يوم الشهيد، وسام فخر للوطن، ورسالة وفاء لشهدائه الذين قدَّموا أرواحهم فداءً له، وحفاظاً على أمنه وكرامته.

وقالت: «يوم الشهيد، هو يوم المجد والفخر بالبطولات التي سطرها شهداء الوطن بأحرفٍ من نور، وفيه نستحضر مواقفهم المشرفة، وقيم التفاني والولاء والانتماء التي جسَّدوها بأرواحهم، فتركوا علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات، نستلهم منها دروساً في حب الوطن، والتضحية من أجل رفعته وصون ترابه، والحفاظ على عزته ومنجزاته».

كما أكد أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن يوم الشهيد الإماراتي، مناسبةٌ للاحتفاء بقيم البسالة والشجاعة، التي جسدها شهداؤنا الأبرار في ميادين العزة والمجد، والذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والانتماء، وبذلوا أرواحهم في سبيل الذود عن حمى الوطن، وإعلاء راية الحق. وفي هذا اليوم المجيد، نقف إجلالاً وإكباراً لتضحيات شهدائنا، ونستذكر بفخر بسالتهم أثناء أداء واجبهم الوطني المقدس، وصون الاستقرار وإرساء السلام.

وصرح علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي: «نحتفل بذكرى عزيزة على قلوبنا، تمثل عرفاناً ووفاء لشهداء الوطن، وامتناناً لتضحياتهم العظيمة، وفدائهم بأرواحهم النفيسة في ميادين الواجب داخل الوطن وخارجه، ونؤكد أن ذكراهم المشرفة، ستبقى حاضرة في وجداننا، ومثالاً نحتذي به على الدوام، وستظل سيرة شهدائنا العطرة راسخة في نفوس أبنائنا، ومثالاً مشرفاً للانتماء، والحفاظ على سيادة الإمارات وحضاراتها الإنسانية».

كما قال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: «في يوم الشهيد، نقف وقفة إجلال وإكبار واعتزاز بشهدائنا الذين ضحوا بدمائهم الزكية، من أجل حماية الوطن، وخلّدوا ذكراهم في تاريخ وطننا بتضحياتهم، فهي مناسبة، نستذكر فيها أبناء الوطن الذين نالوا شرف الشهادة والمكانة الرفيعة، ونستلهم فيها دروساً في التفاني والإيثار من الأبرار الذين ضحوا بأغلى ما يملكون، فداءً لوطننا الغالي».

وقالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، إن مشاعر الفخر والإباء، تملأ اليوم كلّ بيت من بيوتنا في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، اعتزازاً بشهدائنا الأبرار، الذين نعيش في ظل يومهم وذكراهم السنويّة، التي نعبّر من خلالها عن مدى وفائنا لتضحياتهم الجسيمة، التي قدّموا عبرها أغلى ما يملكون، وهي أرواحهم، في ميادين العز والشرف، دفاعاً عن كرامة وسيادة وطننا، وسلامة أبنائه.

وقال سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: نستذكر في يوم الشهيد تضحيات شهدائنا الأبرار، الذين قدموا أغلى ما لدى الإنسان، من أجل رفعة الوطن وحماية مكتسباته وصون مستقبله.

كما أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية لتخليد ذكرى شهداء الوطن الذين ترجموا أسمى معاني الولاء والانتماء، وسطروا بدمائهم ملاحم البطولة والتضحيات في ميادين العزة والكرامة، دفاعاً عن الحق وصوناً لمكتسبات الوطن وإنجازاته.

بدوره، أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن التاريخ سجل بحروف من ذهب، بطولات شهدائنا البواسل، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، ودمائهم الزكية في ميادين العزة والحق والعدالة، لتبقى دولة الإمارات عنواناً للبطولة، ودرعا لحماية الاستقرار والسلام.

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن يوم الشهيد، يعد يوماً تاريخياً، نستذكر فيه تضحيات الشهداء الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن الوطن، في سبيل نصرة الحق، وأن تبقى دولتنا آمنة ومستقرة، من أجل حماية منجزاته، وتاريخه، وحاضره ومستقبله.

وأضاف أن هذه المناسبة السنوية من المناسبات المهمة والغالية علينا، لتفتخر الأجيال بجنودنا البواسل، الذين دافعوا عن الحق في سبيل تعزيز قيم السلام والعدالة، ونعبّر فيها عن تقديرنا لتضحيات شهدائنا الذين ضحّوا بأرواحهم، وبكل غالٍ ونفيس، دفاعاً عن الوطن، ولتبقى راية الإمارات خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه، سواء في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة.

وقال عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية تفخر دولة الإمارات بتخليدها، ليستذكر شعبها التضحيات التي قدمها أبناء الوطن ورجاله الأوفياء، الذين سطروا أروع الأمثلة في الدفاع والذود عن حمى الوطن وثراه، ولتبقى تضحياتهم شعلة منيرة، تلهمنا وتلهم الأجيال دروساً في الوفاء والتفاني، من أجل حماية الوطن ورفعته وأمان شعبه.

أيضاً أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن شباب الوطن سطروا أروع معاني التضحيات في كل الميادين وساحات الشرف، وسطروا بدمائهم ملامح المجد والبطولة من أجل السلام، وإحقاق الحق والعدالة والمساواة، ونصرة المظلوم، وإعلاء راية الوطن، وأوضح أنه بتضحياتهم حفروا أسماءهم في ذاكرة الوطن، وفي وجداننا وقلوبنا، بما قدموه في سبيل واجبهم الوطني والإنساني، بما يستدعي الفخر والاعتزاز بهم، لتظل رايتنا مرفوعة في ساحات الحق والواجب.

وذكر حمد عبد الرحمن المدفع رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن شهداء الإمارات من أبناء القوات المسلحة والعاملين في ميادين العمل الإنساني، يمثّلون صمّام أمان لدولة الإمارات، وما تزخر به من إنجازات، فقد سطّروا بتضحياتهم أجمل دروب الوطنية، وقدّموا قصصاً مُلهِمة، ستظل خالدة في وجدان الشعب الإماراتي.

وقال محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن يوم الشهيد، هو وقفة إجلال وتعظيم، من قيادة همها رفاهية المواطن، وإعلاء شأن الوطن، وشعب طبعه الكرم وشيمته الوفاء، لشهداء بررة، لبوا نداء الواجب، وتصدوا للمعتدي الأثيم، وقدموا أرواحهم الزكية في سبيل أمن وطننا الغالي، والذود عن حياضه، فكانت لهم تلك المكانة السامية لدى قيادتنا الرشيدة، وأثمرت تضحياتهم الجليلة في قلوبنا حباً وانتماء، وأورثت الأجيال المتعاقبة أنبل المعاني الإنسانية والقيم الحميدة.

بدورها، أكدت أمل ناصر الجابري مدير عام هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، أن بطولات شهدائنا البواسل، ستبقى خالدة في قلوبنا، فخورين بما قدموه للوطن، مستلهمين منهم أروع الدروس في الإخلاص والعمل الدؤوب، والتضحية في سبيل تقدمه وازدهاره، وتجديد الولاء والانتماء لقيادته الرشيدة.

وذكرت: يوم الشهيد يجدد فينا كل عام، روح البذل والعطاء والإنجاز، ويكرّس حب الوطن والتضحية من أجله.. ستبقى بطولات شهدائنا مسطرة في صفحات المجد والتاريخ.. رحم الله شهداء الوطن، الذين وهبوا أرواحهم لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة، فداءً لتراب الوطن للحفاظ على أمنه واستقراره.

وأكد الدكتور محمد راشد الهاملي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أن يوم الشهيد، هو يوم لتكريم شهداء الوطن وأسرهم، تكريماً للرجال الذين صدقوا وأخلصوا لدولتهم وقادتهم، فضحوا بأرواحهم، وقدموا للعالم من خلال شجاعتهم وتضحياتهم، نموذجاً وقدوة للترابط بين القيادة والشعب لخدمة وحماية الوطن.

وقال حمد عبد الله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: تحية فخر وإجلال، تشريفاً وتكريماً لشهدائنا البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات البطولة وميادين الشرف، لتظل راية الإمارات خفاقة عالية، لنحتفي اليوم بذكرى أبنائنا الشجعان، فخراً بقيم التفاني والعطاء والتضحية في سبيل إعلاء كلمة الحق.

وأضاف المحياس: يوم الشهيد مناسبة وطنية غالية، تُخلد تضحيات شهداء الوطن، نستحضر فيها سجلاً حافلاً ببطولات عظيمة، سنظل نرويها جيلاً بعد جيل.

وتكلم محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: يجسد الثلاثين من نوفمبر من كل عام، علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ نستذكر فيه تضحيات شهدائنا الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ونصرةً للحق، إن يوم الشهيد، يعكس صور التلاحم بين القيادة والشعب، ويسطر أسمى معاني الولاء والتضحيات.

بدوره، تحدث عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، أن يوم الشهيد يوم وطني، نستذكر فيه بفخر واعتزاز، شهداءنا الأبرار، وننحني إجلالاً وإكباراً لبطولاتهم وتضحياتهم في ميدان العزة والكرامة.

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