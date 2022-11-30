مسؤولون في دبي: تضحيات الشهداء حافز للإخلاص في العمل وبناء المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون في دبي، أن تضحيات الشهداء الأبرار في سبيل الوطن حافز لبذل المزيد من الجهود والإخلاص في العمل لبناء مستقبل مشرق لدولتنا، مشيرين إلى أن التاريخ لن ينسى إخلاص الأبطال لوطنهم وقيادتهم وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على المكتسبات.

وقال معالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: يجسد يوم الشهيد، مناسبة لترسيخ قيم الولاء والإخلاص، نستذكر خلالها التضحيات الغالية، التي قدمها شهداء الوطن من أبنائه الأبرار، في سبيل إحقاق الحق، ورفع راية وطننا، والدفاع عن أمنه واستقراره، مسطرين أسماءهم في صفحات مشرقة من تاريخنا، ستبقى ذكراها حية خالدة، نستلهم منها نماذج العز والفخر والمجد.

وأضاف معاليه: «لا يسعنا في هذه المناسبة الوطنية الغالية، سوى أن نقف وقفة إجلال وإكبار لشهدائنا الأبرار، ولذويهم المخلصين، ولنوجه الشكر والتقدير والعرفان لبواسل قواتنا المسلحة، على تفانيهم وإخلاصهم واستعدادهم الدائم للتضحية وبذل الغالي والنفيس». وتابع معاليه: «سنبقى أوفياء لتضحيات أبطالنا الخالدين، متعهدين لقيادتنا الرشيدة وشعبنا المعطاء، مواصلة مسيرة النهضة والتقدم، وبذل كافة الجهود في سبيل استقرار وطننا، وإعلاء شأن دولتنا، والحفاظ على رايتها خفاقة شامخة بين الأمم».

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن يوم الشهيد يعتبر مناسبة وطنية لاستذكار رجال الإخلاص والوفاء والانتماء والشجاعة الذين ضحوا بدمائهم من أجل رفعة الوطن وأمنه وأمانه وعلو شأنه، مشيراً إلى أن شهداء الوطن الأبرار صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكانوا مثالاً يُحتذى في ساحات العز والفخر والمجد والخلود.

وقال معالي الفريق المري في يوم الشهيد، الذي يصادف 30 نوفمبر من كلّ عام: «تعبر دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، عن تقديرها لعطاء وتضحيات شهدائها الأبرار الذين لن ينسى التاريخ إخلاصهم ووفاءهم وحبهم للوطن ولقيادتهم الرشيدة ولأبناء شعبهم».

قرار

وأضاف الفريق المري: «إن قرار تخصيص الـ 30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد، جاء للتعبير عن أسمى معاني الفخر والاعتزاز برجال الوفاء والولاء والانتماء للأرض والقيادة، ولنعلم أجيالنا المُقبلة قيم رجالنا الشهداء، السامية والمعاني العميقة لحب الوطن التي غرسوها في قلوبنا». وختم معاليه: «نحن في القيادة العامة لشرطة دبي نستذكر في هذه المناسبة الوطنية مآثر شهدائنا ونقف بكل فخر عند سيرتهم العطرة التي كتبوها بأحرف من ذهب، وحرصوا على أن يكونوا مثالاً للشجاعة والوفاء للوطن والقيادة... رحم الله شهداء الوطن المُخلصين الأبرار».

الولاء

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن يوم الشهيد الذي يصادف الـ 30 من نوفمبر من كل عام، هو يوم عزيز على قلوب الجميع، فهو يوم الولاء والإكبار بتضحيات شهداء الوطن وبواسله، وهو مبعث الفخر لرجال ضحوا بحياتهم ووهبوها فداءً لوطنهم.

وقال: «إن دولة الإمارات، قدمت للعالم نموذجاً مشرفاً في بذل الغالي والنفيس من أرواح أبنائها لنصرة الحق ورد الحقوق والمظالم لأهلها». وأضاف أن تضحيات شهداء الإمارات بأرواحهم من أجل رفعة وطنهم، ستظل نبراساً يضيء الطريق للأجيال القادمة ودرساً يتعلمون منه حب الوطن ورفعته والذود عنه بأغلى ما يملكون.

راية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستحضر في يوم الشهيد ذكرى شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم للذود عن الوطن وصون مكتسباته وعزته وإعلاء شأنه، وجسدوا بتضحياتهم السامية أنبل قيم الوطنية والعطاء والتفاني في حب الوطن والدفاع عن مصالحه العليا، وسطروا أعظم ملاحم البطولة والفداء بمدادٍ من نور، لتبقى راية الاتحاد عالية خفاقة في ظل القيادة السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترسيخ منعة دولة الإمارات وتقدمها وريادتها».

وفاء

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن يوم الشهيد وإن كان قد جاء تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن، فإنه جاء أيضاً ليروي للأجيال المتعاقبة بطولات رجال ذادوا عن وطنهم بأرواحهم وقدموا أغلى ما يملكون دفاعاً عن أرضنا وحياتنا ومستقبلنا.

وأضاف: سيظل الشهداء في ذاكرة الوطن وفي وجدان شعبنا رمزاً للعز والفخر والفداء، وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، ونحن نستذكر شهداءنا وأرواحهم الطاهرة بالدعاء، فإننا نسأل المولى عز وجل أن يجازي ذوي الشهداء خير الجزاء عن صبرهم.

شرف

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «نُحيي بفخرٍ ذكرى شهدائنا البررة الذين وهبوا أرواحهم ودماءهم الطاهرة فداءً للوطن الغالي ودفاعاً عن الحق، ضاربين أروع الأمثلة في البذل والعطاء والبطولة في ميادين الشرف والعزة، وسيبقى هذا اليوم شاهداً ومخلداً لأرواحهم، ووسام عزة وفخر وكرامة على صدرِ كل إماراتي وفي قلبه ووجدانه».

وأضاف: «إن أبناء دولة الإمارات قدموا نموذجاً مشرفاً ورسالةً نبيلةً تبث إلى الأجيال المستقبلية، عن التضحية والعطاء وبذل الغالي والنفيس لرفعة الوطن وشموخه، نابعةً من قيم ومبادئ راسخة في نفوسهم ووجدانهم الوطني».

مسيرة

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تنحني كلماتنا في هذه المناسبة العظيمة «يوم الشهيد» أمام تضحيات شهدائنا الذين سطروا أروع صور التضحية والعطاء التي ستبقى في أذهاننا وأذهان الأجيال القادمة ليقدّموا أرواحهم في سبيل رفعة هذا الوطن والحفاظ على مسيرته المشرقة التي باتت تشكّل نموذجاً من نماذج التكامل والشمول في رحلة البناء والتطوير».

وأضاف: «اعتزازنا بشهدائنا واستذكارهم في كلّ عام ما هو إلّا قليل من ردّ الجميل لأبطالنا وعائلاتهم الذين أبوا إلا أن يكونوا صورة مشرّفة وناصعة في تاريخ دولتنا، وإنّنا نعاهدهم على أن نكمل المسيرة، في ظل قيادة حكيمة وشعب معطاء لا يأبه بالصعاب والتضحيات مهما كانت حجمها، حينما يكون ثمن ذلك استقراراً ونماء وازدهاراً لوطننا وأجيال المستقبل فيه».

تقدير

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن يوم الشهيد يعتبر مناسبة للتعبير عن الوفاء والتقدير لشهدائنا الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل وطنهم وتخليد ذكراهم، حتى تظل بطولاتهم وتضحياتهم نموذجاً للأجيال القادمة، ومشعلاً يضيء لنا ولأبنائنا طريقنا، وحافزاً يدفعنا نحو بذل مزيد من الجهود والعمل للارتقاء بحاضرنا وبناء مستقبلنا، وتجسيداً للموروث الإنساني الذي غرسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسخه كمبادئ وقيم لا تزال الركيزة الأساسية الصلبة التي يسير عليها أبناؤه».

وأكد طارش المنصوري المدير العام لمحاكم دبي أن يوم الشهيد، الذي يوافق الثلاثين من شهر نوفمبر من كل عام يمثل ذكرى وطنية لتضحيات شهداء الإمارات البواسل، الذين قدموا أرواحهم النفيسة، لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم داخل الوطن وخارجه.

وأضاف في تصريح بهذه المناسبة: إن شهداء الوطن الأبرار ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والانتماء للأرض والوطن، وسنتوارثها ونجعلها نبراساً جيلاً بعد جيل، سائلين الله تعالى المغفرة لشهدائنا الأبرار، وأن يجعلهم مع الصديقين، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ دولة الإمارات وقادتها وشعبها من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

قيم

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن الاحتفال بيوم الشهيد، هو في حقيقته إعلاءٌ للقيم النبيلة التي من أجلها ضحّى أبناء الوطن الأوفياء بأرواحهم، حين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ليقدموا لنا وللأجيال المتعاقبة درساً بليغاً في الإيثار، ومثالاً رفيعاً في التضحية، ليظل هذا اليوم عنواناً لمعنى العطاء الوطني الصادق.

وأشار إلى أنه ليس هناك أغلى من الوطن يمكن أن نمنحه أرواحنا، وأن نذود عن حماه لتبقى رايته خفّاقة بشموخ قادته ووفاء شعبه وثوابت مؤسسيه، ولذلك سيبقى شهداؤنا حاضرين بتضحياتهم، نستلهم مما قدموه إخلاصًا وعزيمةً وبذلاً وولاءً، تُبنى بها الأوطان، ونجعل من هذه المناسبة الوطنية دعوة تتجدد لاستكمال مسيرة هذه المنجزات الحضارية التي تكاملت فيها جهود أبناء الوطن.

تقدير

قال معالي الفريق عبدالله المري: «جاء يوم الشهيد ليعكس مدى تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار، ومدى حرصها على تكريمهم في أعلى المستويات الرسمية، والاحتفاء بذكراهم سنوياً، ولأن يكون هذا اليوم الوطني يوم فخر لكافة الأجيال المقبلة برجال نشأوا على حب الوطن وجعلوا حياتهم فداء له ولأرضه الطيبة المعطاءة، وكانوا الحارس الأمين لمكتسباته ومنجزاته ومُقدراته الوطنية».

وقال: «يوم الشهيد هو يوم خالد لاستذكار من وهبوا أرواحهم فداء للوطن والأمة العربية، وإحقاقاً للحق وحماية المظلوم، والوقوف مع الشعوب الشقيقة والصديقة، وسيبقون في ذاكرة الأبناء، وعلامة بارزة من علامات تاريخ دولتنا الحبيبة، التي تأسست على أسس راسخة من الوحدة والقوّة والتلاحم والتعاضد والتكاتف والإخلاص والولاء والانتماء المتجذر في نفوس أبنائها».

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