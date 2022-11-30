جائزة «تقدير» تكرّم 36 شركة و94 عاملاً متميزاً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كرّمت جائزة «تقدير» العمالية أمس 36 شركة و94 عاملاً متميزاً يعملون في قطاعات اقتصادية رئيسية في دبي، خلال الحفل الذي نظمته الجائزة لتكريم الشركات والعمال المتميزين الفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة للعام 2022.

حضر حفل التكريم معالي عبدالله محمد البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من مديري العموم في حكومة دبي، وأعضاء السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلي الشركات الفائزة وعمالها المتميزين.

جهود

وأشاد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين بـ«الجائزة التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز وعي الشركات والعاملين لديها بضرورة الامتثال لتشريعات سوق العمل وتحفيز طرفي علاقة العمل على الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها قانوناً وعلى نحو متوازن»، مثمناً في الوقت نفسه جهود القائمين على الجائزة.

وأكد معاليه حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على «دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز ثقافة العمل في دولة الإمارات للارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال في الدولة على نحو متواصل واستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والعالمية إلى سوق العمل الذي يعتبر محركاً أساسياً في المسيرة التنموية للدولة».

دعم

وفي كلمته أمام الحفل، تقدم اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس الجائزة، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي راعي الجائزة، على دعم سموه للجائزة وتوجيهاته لفريق العمل ببذل كل جهد ممكن لتحقيق أهدافها السامية.

وأكد اللواء عبيد بن سرور أن الجائزة تشكل إضافة نوعية لتعزيز جودة الحياة والعمل في دبي، وأنها تحظى باهتمام واسع تقديراً لمساهمتها في تحفيز الشركات والعمال في دبي، على بذل المزيد من الجهود من أجل إرساء معايير تحتذى في مجال رعاية العمال وتعزيز الإنتاجية والولاء الوظيفي وجودة المشاريع وسرعة تنفيذها.

إنجازات

ولفت ابن سرور إلى أن الجائزة سجلت إنجازات غير مسبوقة في دورتها الخامسة أبرزها زيادة عدد شراكاتها الاستراتيجية إلى 11 شراكة مع جهات حكومية مختلفة مقارنة مع 5 شراكات في السابق، مما رفع عدد المحفزات إلى 60 محفزاً حكومياً مقدمة للشركات الفائزة بالجائزة من فئتي 4 - 5 نجوم، وارتفاع عدد العمال من أصحاب الياقات الزرقاء الذين استفادوا من بطاقة حسومات الجائزة الأولى من نوعها في العالم، إلى 160 ألف عامل في الوقت الراهن مقارنة مع 40 ألف عامل في الدورة السابقة.

كما تم توقيع شراكات مع جامعات وطنية ومستشفيات لدعم فئات العمال المتميزين وأبنائهم، وإطلاق مبادرة «وجدت نفسي» التي تعتبر أول توثيق من نوعه على مستوى العالم، لتسليط الأضواء على جهود العمال المتميزين وكيف ساهمت دبي ومناخها الاستثماري التحفيزي، في تحويلهم من عمال عاديين إلى أصحاب مشاريع ومديرين تنفيذيين.

تحسينات

وأضاف اللواء عبيد بن سرور: «لقد شهدت الجائزة عدة تحسينات أبرزها تطوير الشركات سياساتها المعتمدة بما يتناسب مع معايير الجائزة، وتعديل هياكلها التنظيمية لتشمل استحداث وظيفة جديدة هي (قسم الابتكار) وإطلاق عدد من البرامج والخدمات الابتكارية استجابة لملاحظات مقيمي الجائزة وتقاريرهم التي يمنحونها للشركات في ختام الجائزة وإضافة سياسة الباب المفتوح إلى سياساتها وإدخال أنظمة مؤسسية للتعرف على مستويات الرضى لدى العمال».

وقال رئيس الجائزة: «نتطلع لأوسع استجابة من قبل الشركات مع الجائزة في المستقبل من أجل إرساء مستويات غير مسبوقة من التعاون بين طرفي معادلة الإنتاج وهما أصحاب العمل والعمال، لترسيخ قيم مجتمعنا الذي يضم أكثر من 200 جنسية ساهمت جميعها في كتابة قصة التميز والتفوق التي تشهدها دبي وتحقيق رؤيتها بأن تصبح المدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم».

وأعرب اللواء عبيد بن سرور عن تقديره للشركات والعمال الفائزين وإلى إدارة الجائزة على جهودها الطيبة لإنجاح هذه المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها عالمياً، داعياً فريق العمل إلى المضي قدماً لعمل كل ما من شأنه تحقيق رؤية الجائزة وأهدافها وتطلعاتها المستقبلية.

وقام معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، واللواء عبيد بن سرور رئيس الجائزة، بتكريم الشركات والعمال المتميزين الفائزين بالجائزة متمنين لهم المزيد من التوفيق على طريق الريادة والتميز في ظل القيادة الرشيدة التي ضمنت حقوق العمال ووفرت لهم بيئة عمل آمنة.

جهات داعمة

وعقدت الجائزة شراكات استراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وجمارك دبي، وغرفة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي للإعلام.

ويسهم القطاع الخاص في دبي بدعم الجائزة في دورتها الخامسة للعام 2022، وتشمل قائمة الداعمين كلاً من: شركة «نيا ليمتد» ومجموعة «الشموخ» كراعٍ ماسي، وشركة «منصوري وفيدكس» كراعٍ بلاتيني، وشركة «فلاي دبي» وشركة «إماراتك» و«استر» كراعٍ ذهبي، و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«بنك مصر» راعٍ فضي، إضافة إلى شركة «توميني غروب» و«شهلوب غروب» و«سي بابلز» و«غلف دراغ ال ال سي» و«جنرال ميلز» و«سي اف أي فايننشيال» و«ستانلي بلاك ان دكر» و«كون ميديل ايست» و«محمد اند عبيد الملا ال ال سي» و«كالوتي برشس ميتل» و«بال أبيي» و«مطعم الصفدي» كرعاة مشتركين.

الشركات الفائزة ضمن فئة الخمس نجوم

وكشفت إدارة جائزة تقدير عن أسماء 8 شركات متميزة فازت بالجائزة ضمن فئة الخمس نجوم وهي: شركة إمداد (ش.ذ.م.م)، وشركة إيرباص أفريقيا والشرق الأوسط م م ح، وشركة كيموها للمقاولين ش م ح، وشركة الساحل للمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وشركة بتروناش م م ح، وشركة الفطيم الهندسية (ش.ذ.م.م)، وشركة شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن (ميدل ايست) (ذ.م.م)، وشركة ماي دبي ش.ذ.م.م.

4 نجوم

وضمن الشركات الفائزة بفئة الأربع نجوم: شركة كراون الإمارات المحدودة، وشركة دلسكو. ش.ذ.م.م، وشركة اس دي ميدل ايست (ش ذ م م)، وشركة النجم الثلاثي للنقليات (ش.ذ.م.م) والشركة الكويتية للأغذية أمريكانا المكتب الرئيس شركة الشخص الواحد (ش.ذ.م.م)، وشركة جوتن الإمارات العربية المتحدة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وشركة دانوي للهندسة الكهربائية والميكانيكية (ش.ذ.م.م)، وشركة روبرت بوش الشرق الأوسط (م م ح)، وشركة تن كيت ثيولون ميدل إيست (ذ.م.م)، وشركة اي اف اس لخدمات إدارة المنشآت (ش.ذ.م.م) ومجموعة ايروس.

3 نجوم

وفازت عن فئة الثلاث نجوم: شركة العالمية للأمن (م م ح)، وشركة هارد بريكاست بلدنج سيستمز (ش.ذ.م.م)، وشركة نستله الشرق الأوسط للصناعات (ش.ذ.م.م)، وشركة «غلف كاترينغ كومباني فور جنرال ترايد آند»، وشركة كونتراكتينغ «ذ.م.م م.د.م.س» وتعاونية الاتحاد، وشركة اروما انترناشيونال لمقاولات البناء (ش ذ م م)، وشركة سرفيو (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وشركة النجمة الفريدة العالمية لصيانة المباني ش. ذ.م.م، وشركة ار اي كيو للمقاولات (ذ.م.م)، وشركة اليكترا اكزيبيشنز منطقة حرة - (ذ.م.م)، وشركة الخليج للقوالب الخرسانية الجاهزة (ذ م م).

وشركة سمارت جلف للطاقة الشمسية (ش.ذ.م.م)، وشركة إينوك للتجزئة (ذ.م.م)، وشركة كريتينج هومز للتصميم الداخلي والمقاولات (ذ.م.م)، وشركة الصحراء لتصميم وإنشاء الحدائق (ذ.م.م)، وشركة ايه اس جي سي للإنشاءات (ش.ذ.م.م)، وشركة تي كيه اليفيتور الإمارات (ش.ذ.م.م)

العمال المتميزون

وكشفت الجائزة أن عدد العمال المتميزين بلغ 94 عاملاً يعملون في قطاعات اقتصادية مختلفة، حصلوا على جوائز عينية ومادية تقديراً لعملهم الدؤوب والارتقاء الدائم بمستويات أدائهم والتزامهم بالقوانين والإجراءات المعمول بها في الدولة وفي شركاتهم.

معايير فنية

وتستهدف جائزة «تقدير»، التي تقام كل عامين، الشركات التي لديها أكثر من 50 عاملاً. وقد صممت معايير الجائزة بناءً على أفضل الممارسات العالمية خاصة تلك المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات والجهات المعنية بحماية حقوق طرفي الإنتاج وهما العمال وأصحاب العمل. والفوائد الناتجة عن انتشار ثقافة عمالية صحيحة وما لذلك من مردود إيجابي ليس على العمال فحسب، وإنما على شركات البناء والتشييد بالإضافة إلى مستخدمي المرافق والمنشآت وبالتالي على الاقتصاد الوطني ككل.

ويعتمد برنامج الجائزة على أسلوب تقييم دقيق يقوم على أساس احتساب النقاط بإجمالي 1,000 نقطة موزعة بواقع 500 نقطة على «مقومات التمكين» العماليّة، بينما تخصص الجائزة النقاط الخمسمائة الأخرى للتقييم على أساس النتائج العمالية، بواقع 250 نقطة لانطباعات العمال عن بيئة عملهم في الشركة وعلاقتهم بها، و250 نقطة لمؤشرات الأداء.

وتتكون «مقومات التمكين» التي توفرها الشركة بالنسبة للجائزة من مسارين رئيسين أولهما يتمثل في المقومات الأساسية الداعمة للعمال (250 نقطة) وتتضمن: السياسات العمالية، والمرافق والبنية التحتية، والصحة والسلامة المهنية، وأمن العمال، والتعيينات والأجور، علاوة على المسار الثاني وهو الثقافة وبيئة العمل (250 نقطة) وتضم: العدالة والشفافية، والإبداع والابتكار، واللوائح والتعليمات، والعلاقات العمالية والاتصال والتغذية الراجعة.

وعلى المقياس المكوّن من 1,000 نقطة، يُشترط حصول الشركة على 700 نقطة فأكثر للحصول على تصنيف النجوم الخمس، في حين تحصل الشركات التي تحرز 550 نقطة على تصنيف أربع نجوم، وتُصنف الشركات الحاصلة على 450 نقطة ضمن فئة النجوم الثلاث، و300 نقطة ضمن فئة النجمتين، في حين تحصل الشركات المحرزة 200 نقطة فأقل على مؤشر التقييم على نجمة واحدة فقط.

وبناءً على نتائج عملية التقييم وفي ختام دورة الجائزة، يتم منح الشركات الفائزة بتصنيف فئتي الخمس والأربع نجوم شهادات تقدير بالإضافة إلى ضمان منحها الأولوية في الفوز بعقود تنفيذ المشاريع الحكومية، إضافة إلى قيمة ذلك التقييم على المستوى الدولي، ما يسهم بدوره في تعزيز فرص الشركات الفائزة في الظفر بالعقود الخارجية.

تحسين الخدمات

كشف اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس الجائزة عن ارتفاع عدد الشركات الفائزة بالجائزة ضمن فئة الـ5 نجوم بنسبة 100 %، حيث ارتفع عددها إلى 8 شركات في الدورة الحالية بدلاً من 4 شركات في الدورة السابقة، في دلالة واضحة على الارتقاء الدائم من قبل الشركات بتحسين مستويات الخدمات والتسهيلات التي توفرها لعمالها.

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