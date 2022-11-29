مسيرة طلابية لـ «المعارف» في عيد الاتحاد

المصدر: دبي- البيان

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أقامت مدرسة المعارف الخاصة في دبي، احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51، والتي شهدت مسيرة شارك خلالها طلبة وطالبات المدرسة مرتدين الزي الوطني حاملين أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة، كما شهد المسيرة والتي تم تنظيمها من قبل لجنة الفعاليات المكونة من: هبة شويخ، نهلة أبو موسى، هبة الله تاجة، وبمشاركة هيئة التدريس وأولياء الأمور: شمسة الفلاسي، ودارين أبوغنيم، وندى التلاوي، وسماح أبو عوف، الذين رفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيّبة بهذه المناسبة الطيبة.

وأكد محمد مطاوع المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم المالكة لمدرسة المعارف الخاصة، أن الاحتفال بهذا اليوم التاريخي من كل عام، هو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة لدولة تمكنت قيادتها الرشيدة خلال فترة وجيزة من الزمان من تحقيق الرخاء والسعادة لشعبها وللمُقيمين على أرضها الطيبة، لتغدو نموذجاً عالمياً يحتذى به في التسامح والأمن والأمان أمام دول العالم أجمع.

وأضاف: 51 عاماً امتدت عبر عقود مضيئة وحافلة بالنجاحات والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسار على دربه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي قاد مسيرة العطاء والتفاؤل، وبفضل مبادئها الأصيلة وقيمها الراسخة استطاعت دولة الإمارات أن تكون لها الريادة في شتى المجالات، أما اليوم بكل حب وفخر نردد عاش اتحاد إماراتنا أعواماً وعقوداً مديدة والجميع في أمانٍ وسلام.

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