محمد المر: عيد الاتحاد محطة مهمة وملهمة في تاريخ الدولة

المصدر: دبي ـــ البيان

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قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة: «إنَّ عيد الاتحاد يمثل محطة سنوية مهمة وملهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى صعيد المنطقة؛ حيث رسم الثاني من ديسمبر 1971 البدايات الحقيقية لنهضة تنموية شاملة في جميع القطاعات ومن بينها الثقافية، لتنطلق على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، الخطوات الأولى لتأسيس النموذج الاستثنائي والأكثر فعالية وطموحاً لكيفية بناء الدول والنهوض بجميع مكوناتها، من خلال توحيد الرؤى والأهداف نحو مستقبل نرسخ فيها مكانتنا ونتصدر بين العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية».

وتابع معاليه: «إن ذكرى الاحتفال بعيد الاتحاد تمثل فرصة لنبني سوياً على جميع النجاحات التي حققناها بسواعد أبنائنا، ونسهم في تحقيق إنجازات جديدة تحلق باسم الإمارات في المحافل الدولية». وختم: «نجدد الولاء للوطن والقيادة الرشيدة بالمساهمة المخلصة في تحقيق أهداف المستقبل وإنجازات غير مسبوقة تعزز وترسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المحافل الدولية وعلى الصعد كافة».

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