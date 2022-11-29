أجواء الانتماء للوطن والقيادة في فعاليات «الاتحاد للماء والكهرباء»

المصدر: دبي - البيان

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أقامت الاتحاد للماء والكهرباء، احتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في جميع مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها بالمناطق الشمالية، فضلاً عن مكتبها الرئيسي بدبي.

وفي أجواءٍ تسودها الروح الوطنية ومشاعر الحب والانتماء للوطن والقادة، وفي حضور عدد من المسؤولين وجمع غفير من الموظفين والجمهور، أقيمت الاحتفالات والأنشطة التراثية والثقافية، التي تم الإعداد لها خصيصاً لتجسد وتؤكد على معاني وقيم الاتحاد.

وفي كلمته التي تم إلقاؤها بهذه المناسبة، توجه محمد محمد صالح، المدير العام، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى قيادة الإمارات الرشيدة، والمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بهذه المناسبة الغالية، مشيراً إلى اعتزازه بالمكانة التي تبوأتها الدولة بين الأمم، والمنجزات الحضارية الفريدة التي تحققت تحت راية الاتحاد.

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