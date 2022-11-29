«نداء» تحتفل بأنشطة مستوحاة من التقاليد الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الخاصة والمعتمد لدى حكومة دبي، باليوم الوطني الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة من الفعاليات والأنشطة، التي شارك فيها عدد كبير من موظفي المؤسسة، وبحضور كبار المسؤولين وأعضاء الإدارة العليا يتقدمهم عمر بن غليطه، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة «نداء» وموظفي شركة إشارة للاتصالات والحلول الأمنية. وشهد الحفل الذي نظمته المؤسسة في الساحة الخارجية لمقرها الرئيسي العديد من الفعاليات والأنشطة المستوحاة من الثقافة والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

ودشّن احتفالات اليوم الوطني نائب المدير التنفيذي عمر بن غليطه بكلمة افتتاحية قدم فيها التهنئة لجميع الموظفين في هذه المناسبة الملهمة، وأعرب عن اعتزازه وجميع العاملين في مؤسسة «نداء» بالانتماء إلى هذا الوطن المعطاء وفخرهم بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى الميادين، وتبوؤها اليوم مراتب متقدمة عبر مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

أساس

وثمّن بن غليطه في كلمته الرؤى الملهمة التي وضعتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت حجر الأساس لكل ما حققته الدولة اليوم من إنجازات ومكانة ريادية على مستوى العالم.

وقال بن غليطه: «نتقدم في هذه المناسبة الوطنية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، معاهدين الله ومعاهدين سموهم على مواصلة مسيرة الإنجازات والابتكار لدفع عجلة التنمية المستدامة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية للدولة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز